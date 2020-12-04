蘇可欣着吊帶薄紗長裙騷玲瓏曲線　影相記錄不同時刻疑似好事近？

即時娛樂
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憑主持TVB旅遊節目《3日2夜》成功彈出的蘇可欣（Eunice）過往不時在IG Post性感照，大派福利，但自從今年5月在27歲生日時高調宣布「封盤」後，Eunice就少了分享福利照，似乎是擔心男友呷醋。不過日前Eunice就Post出一張靚相，相中的她穿上吊帶薄紗長裙，雖然看不到正面，但側面凸顯出的玲瓏曲線一樣吸睛！

身穿吊帶薄紗長裙的蘇可欣（Eunice）盡騷玲瓏曲線。（IG@eunice_shy）

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Eunice寫道：「近年黎（嚟）開始鐘（鍾）意上影相紀錄低唔同時刻既（嘅）自己，因為呢樣嘢好實在。自成長起我都有一個諗法，你永遠都唔知道明天同意外邊一樣會先黎（嚟），所以我對將來既（嘅）計劃打算真係少之又少。當然呢個想法，好多人都會覺得負面。但係調返轉諗，令我更珍惜每一個與人相處既（嘅）時刻。」Eunice身穿的長裙風格與婚紗非常相似，加上她的一番感言，即時引來不少粉絲猜測她與圈外男友Geo好事近！

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