李若彤密密宣傳新書　邀請好友古天樂寫序：當年合作經歷令人回味

現年54歲的李若彤曾主演《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》等經典劇集，深受粉絲喜愛。雖然李若彤近年經常在社交平台分享自己的保養心得，但多年來甚少談及私生活，近日她推出新書《好好過》，希望可以藉此分享自己的經歷，更請來相識多年的好友古天樂為新書寫序言！

李若彤近年經常在社交平台分享自己的保養心得，保持健身習慣的她身形超Fit！（微博@李若彤）

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李若彤近日密密宣傳新書，日前她在微博寫道：「有人叫我姑姑，因為我出演過《神鵰俠侶》；有人叫我神仙姐姐，因為我是《天龍八部》裏的王語嫣。但她們，都不是我。身為演員，塑造角色，活躍於螢幕；螢幕之下，其實我也是個普通人，人生一樣有挫折和美滿。我是李若彤，今年54歲，這一年我寫了一本書，書名是《好好過》，希望大家能夠通過我的故事，發現另外一種可能。」

李若彤近日推出新書《好好過》。（微博@李若彤）

今次李若彤還請到古天樂為新書寫序，古仔在當中寫道兩人在25年前合作拍攝《神鵰俠侶》的經歷令人回味，同時鼓勵大家抱着積極的態度面對難關，希望大家好好過。古仔與李若彤合作拍攝的1995年版《神鵰俠侶》是不少人的共同回憶，兩人分飾的楊過同小龍女至今都是經典，令不少觀眾相當懷念！

李若彤與古天樂相識多年，私交甚篤。（微博@李若彤）

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