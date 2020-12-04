與54歲周海媚同場鬥靚　同齡李若彤輸在過瘦頸紋盡現太顯老？

有「最美小龍女」之稱的李若彤多年來一直保持健身習慣，無論樣貌還是身形都Keep得超好，她還經常大曬馬甲線及腹肌，分享她的健身成果，令不少粉絲讚嘆「姑姑」果然是凍齡女神！不過早前李若彤在北京出席慈善活動時，就被同場的周海媚（海味）比下去，皆因身形瘦削的李若彤頸紋盡現，狀態不及面色紅潤的海味。

李若彤多年來一直保持健身習慣。（微博@李若彤）

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李若彤與周海媚同樣都是54歲，當日李若彤以一身黑色西裝Jumpsuit上陣，紥起高馬尾的她整個造型乾净利落，霸氣十足，但從現場照片所見，她嘴部周圍的法令紋及笑紋較為明顯，頸紋盡現，似乎是因為太瘦令體脂率偏低，膠原蛋白流失。而以一身格仔裙出場的海味就展現出優雅一面，面色紅潤的她蘋果肌飽滿，狀態不錯，相比之下更顯年輕。

身形瘦削的李若彤頸紋盡現。（微博@時尚創造營）

曾在劇集《神鵰俠侶》中飾演小龍女的李若彤，以及在《倚天屠龍記》中飾演周芷若的海味，至今都是經典，更是不少人心目中的女神。兩人同樣氣質出眾，令人驚艷，去年還一起上內地綜藝節目《王牌對王牌》，「最美小龍女」與「最美周芷若」同台掀起熱議！

去年李若彤與周海媚一起上內地綜藝節目《王牌對王牌》。（微博圖片）

重溫當年經典：

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