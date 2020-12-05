潮流合夥人│周揚青首度以無濾鏡真面目示人　網民大讚靚過P圖

羅志祥日前接受台灣雜誌《enya fashion queen》專訪為復出鋪路，前女友周揚青亦開始正式走進娛樂圈，聯同陳偉霆、范丞丞、歐陽娜娜等合作內地綜藝節目《潮流合夥人》第二季，這是她首次在沒有任何濾鏡修圖的情況下以「高清」真面目示人，令網民相當期待。

周揚青在社交平台發布的照片都用上濾鏡同時有修圖。(周揚青IG)

羅志祥近日為復出鋪路。(羅志祥IG)

周揚青作為內地一線網紅，平日拍片和影相都有強大的濾鏡和修圖支援，她本人亦曾坦承會花非常多時間在修圖上，外界一直好奇她在沒有修圖下的真面目，節目於日前播出街，在高清鏡頭之下，她首度以最真實的樣貌示人，幸好原來真人也相漂亮，跟她平日發布的照片相差不遠，而且真人還多了幾分親和力，而且舉止談吐大方得體，甚得網民歡心，留言大讚「上鏡比照片更好看」、「不用修圖也很美」等等。

點擊圖片睇周揚青無濾鏡真實樣貌：

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