陳凱琳自爆對下巴不滿　難忘為慈善籌款挑戰笨豬跳：啲人咁變態㗎

陳凱琳（Grace）在今年年初與KOL雪姨合作推出自家化妝棉品牌，兩人除了是生意拍檔之外，私底下更是好閨密。日前Grace與雪姨到四季酒店的總統套房，拍片玩快問快答時大爆不為人知的一面，Grace在片中更模仿老公鄭嘉穎在TVB劇集《鐵馬尋橋》中的經典表情「啊！」率直的性格獲網民大讚！

陳凱琳（Grace）在今年年初與KOL雪姨合作推出自家化妝棉品牌。（IG@snowqueenhk）

Grace在片中模仿老公鄭嘉穎於TVB劇集《鐵馬尋橋》中的經典表情「啊！」（YouTube影片截圖）

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出身富裕的Grace自小品學兼優，但她在片中就直言後悔自己當年只顧讀書，玩得太少，人生只落過兩次Club，絕對是乖乖女一名。不過Grace在參選港姐而入行後亦接受了不少大膽挑戰，當中她在2016年為《萬眾同心公益金》籌款時就挑戰笨豬跳，為慈善獻出第一次，但驚險的經歷令她至今難忘：「我跳完之後覺得好似跳樓呀，冇勇氣再跳多次，我冇喊但真係好驚，我坐咗喺地下，個感覺好痛苦。但嗰次係一個慈善活動，跳完就會籌錢。啲人咁變態㗎，點解要跳完先捐㗎？」雖然Grace大受驚嚇，但就成功與蔡思貝籌得50萬！

Grace在2016年為《萬眾同心公益金》籌款時挑戰笨豬跳，但就大受驚嚇！（YouTube影片截圖）

Grace自爆對下巴不滿。（YouTube影片截圖）

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身為香港小姐冠軍的Grace美貌與智慧並重，但原來她對自己的樣貌依然不滿意：「下巴啦，條頸太長啦，啲牙可以再直啲啦，啲指甲係BB甲啦，係三歲小朋友嘅指甲。」回顧當初參選的經歷，Grace直言當時外界對她的家庭背景過多的關注令她感到不愉快，但她在入行後與鄭嘉穎因為合作拍劇而相戀，如今兩人育有一對寶貝仔Rafael同Yannick，絕對是人生勝利組！

Grace直言當初被起底令她好唔開心。（YouTube影片截圖）