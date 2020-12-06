使徒行者3．短評︱曾舜晞認殺佘詩曼帶起高潮　但時間線亂晒大龍

TVB台慶劇《使徒行者3》暫時播到中段，雖然劇集前段被指太平淡又欠缺懸念，但近幾集的劇情就因為講述選崇聯社坐館而變得更有「臥底味」，尤其是隨着神秘國際犯罪組織Eternity的出現，即時令整部劇更有追看性！

Madman（曾舜晞飾）出場！（YouTube影片截圖）

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終極反派一直都是警匪劇的重中之重，而本周劇情終於帶出這個關鍵。龐浩洋（張振朗飾）成功當選崇聯社坐館，但依然暗藏危機，九指強（冼灝英飾）疑似被Madman（曾舜晞飾）殺死兼溶屍，這場打戲緊張又刺激，成功帶起高潮！不過Eternity的出現除了引出Final Boss之外，還將劇中的主要角色人物包括爆Seed（林峯飾）、卓凱（苗僑偉飾）、歡喜哥（許紹雄飾）串聯在一起，令原本鬆散的劇情變得緊湊，同時吸引觀眾追看下去。

Eternity的出現將劇中的主要角色人物串聯在一起。（YouTube影片截圖）

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不過劇情又穿插了爆Seed原來有個親生仔、徐天堂（袁偉豪飾）疑似變節、木蝨（梁競徽飾）與爆Seed的兄弟情等等，當中有大量的回憶片段，一時提到阿攣（連詩雅飾）及Wing翔（洪永城飾）的臥底手記，一時又找出木蝨的遺書，幾個時空不斷切換，不但支線人物太多，更容易造成時空錯亂，稍不留意就完全不知所雲，難怪有不少觀眾直指睇到思覺失調！

徐天堂（袁偉豪飾）疑似變節。（劇照）

木蝨（梁競徽飾）唔知點解要出現……（劇照）

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正如之前所講，今次林峯相隔6年回歸令不少人期待，但釘姐（佘詩曼飾）未有參演就非常可惜。不過劇情就不斷提及她的下落，先是指她被委派到新西蘭調查Eternity後失聯，之後Madman又當住爆Seed面承認釘姐已被他殺死兼溶屍，令到林峯即時眼泛淚光，甚為傷感，但阿佘始終全程無影，未免惹來消費劇迷情懷之嫌。其實劇中有不少片段似乎都是為了與前兩輯呼應，但實在是太「夾硬」，好容易令劇情雜亂，反而集中火力交代好整個臥底故事才是觀眾所期望的。