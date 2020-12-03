使徒行者3｜太子鐘錶太子女朱紫嬈零對白　曾與林明禎家姐激吻

TVB台慶劇《使徒行者3》昨晚（2日）一集講到浩洋（張振朗飾）與九指強（冼灝英飾）為了爭奪崇聯社坐館之位，各自舉行江湖飯局，出席的賓客位位都是猛人，但飾演九指強手下彈弓的朱紫嬈（Khloe）就全程零對白，連鏡頭都甚少，不過原來Khloe來頭不小，貴為太子鐘錶珠寶太子女的她更已經入行10年！

朱紫嬈（Khloe）在劇中飾演九指強（冼灝英飾）手下彈弓，全程零對白，連鏡頭都甚少。（影片截圖）

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Khloe的舅父是太子鐘錶主席鄧鉅明，父母是執行董事朱繼陶及朱鄧麗萍，家住君臨天下，雖然她在初出道時自稱「住佐敦又冇司機」，似乎想避免惹來靠關係上位之嫌，但她在2010年舉行新碟發布會時，不但有眾多傳媒高層出席，更有多位圈中重量級人馬包括陳百祥、蘇永康、趙增熹、黎小田等到場支持，可見身份地位超然。同年Khloe在各大樂壇頒獎禮上橫掃多個新人獎，2016年舉行迷你音樂會時更獲泰迪羅賓擔任嘉賓。

歌手出身的Khloe是太子鐘錶珠寶太子女。（IG@khloe_chu）

家底豐厚的Khloe除了因為富貴背景備受關注之外，她的感情生活亦相當精彩。2010年黃曉明與Angelababy（楊穎）的戀情傳得沸沸揚揚，但當時突然爆出Khloe才是黃曉明的正牌女友，不過她隨即否認，表示與對方只見過兩次面。雖然這段緋聞無疾而終，但2012年Khloe被影到與合作拍攝電影《魕》的大馬女星林詩枝（Brandy）在沙灘激吻，Khloe不但為Brandy搽太陽油，情到濃時更情不自禁地錫錫，期間兩人又摸又錫，毫不避忌，看起來關係非比尋常。

Khloe曾與大馬女星林詩枝（Brandy）合作拍攝電影《魕》，兩人更被影到在沙灘激吻。（微博@wingwing_wing）

現年31歲的Brandy是「大馬女神」林明禎家姐，她曾在2011年來港發展，在電影《魕》中擔任女主角。Brandy與妹妹林明禎同樣擁有甜美樣貌及出眾身形，雖然已經是一女之母，但依然保持着Fit爆身材零走樣，她更不時在IG Post性感相，大派福利，坐擁超過19萬粉絲！

Brandy是「大馬女神」林明禎家姐，無論樣貌還是身材都絲毫不比妹妹遜色。（IG＠brandy333nat）