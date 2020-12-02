使徒行者3｜關寶慧霸氣回歸拍TVB劇　一度拍三級片原來出身貴族

在TVB台慶劇《使徒行者3》中飾演警務處助理處長Madam Chan的關寶慧，雖然只是客串演出，但就憑着霸氣一面令觀眾留下深刻印象。今次是關寶慧繼2002年的劇集《無頭東宮》後，再參演TVB劇集，已經入行30年的她一出道就備受力捧，但之後又淪為「爛片王」，更患上躁鬱症，跌入人生低谷。直至去年關寶慧憑舞台劇《她媽的葬禮》第一次獲獎，吐氣揚眉！

關寶慧在TVB台慶劇《使徒行者3》中飾演警務處助理處長Madam Chan。（YouTube影片截圖）

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關寶慧在劇集《射鵰英雄傳》中飾演穆念慈。（劇照）

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現年54歲的關寶慧畢業於香港演藝學院戲劇系，加入TVB後即參演多部重頭劇包括《三喜臨門》、《大頭綠衣鬥殭屍》、《獨臂刀客》及《射鵰英雄傳》等，不過由90年代中起，她被安排演出二、三線角色，於是她不停推劇，其後更轉戰大銀幕。可惜關寶慧絕大部份都是演配角，沒有大紅大紫，她更自認是「爛片王」，甚至接拍三級片，她曾在接受《香港01》訪問時大談辛酸史：「嗰時我都好辛苦，我甚至參與過一套我冇份除衫嘅三級片，好少戲份嘅，叫咩名我都唔記得，因為我自己都唔想記得，我唔想面對，但冇計，因為我要話畀人聽，我仲喺呢個圈生存緊。」

關寶慧在電影《男人胸女人Home》中有大膽演出。（網上圖片）

重溫關寶慧的演出：

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雖然在影壇發展不順，但其實關寶慧家境富裕，不用為生計擔憂。關寶慧曾在節目《我老友係明星》中接受好友張學潤（Nel Nel）訪問時自爆是滿洲格格，祖先為滿清八大姓氏之一的瓜爾佳氏，自小備受寵愛，返學放學都有工人接送，家中有工人專門洗衫、煮飯，生活無憂：「我記得有一次同黎耀祥傾偈，佢話佢細個要成班人去士多度睇電視，屋企冇電視，我識睇嘢嗰陣屋企已經有兩部電視。我屋企一箱箱汽水買返嚟，日日飲，但黎耀祥話佢一年飲一次汽水。」

關寶慧自小家境富裕。（YouTube影片截圖）

關寶慧去年憑自資演出的舞台劇《她媽的葬禮》奪得《第二十八屆香港舞台劇獎》「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎，此劇是她首次獲提名兼獲獎，演技受到肯定。而關寶慧在奪獎後曾透露現時正在寫電影劇本，需要600萬的資金，她更坦言會考慮賣樓籌措資金：「如果真係搵唔到（投資方）嘅，咁咪賣下囉。（咁大犧牲？）咁唔係太大嘅，因為我唔係淨係得一層樓嘅，賣一層都夠，我一路都想同李蕙敏搞一啲戲。」繼續追尋電影夢！

關寶慧去年憑舞台劇《她媽的葬禮》終於在《第二十八屆香港舞台劇獎》頒獎禮奪得「最佳女主角」（喜劇／鬧劇）獎。