MMA 2020︱BTS防彈少年團橫掃6獎成大贏家　RM嘆因疫情感挫折

礙於新冠肺炎疫情影響，今年的韓國頒獎禮「MAMA 2020」甜瓜音樂獎（Melon Music Awards）改為線上舉行，BTS防彈少年團、IZ*ONE和MONSTA X等都有出席。除了早前已公布的「TOP 10」得獎名單外，今晚亦頒發了「年度專輯」及「年度歌手」等大獎。

柾國都有大叫粉絲的名字後，自問自答相當搞笑。（MMA截圖）

而今年繼續大勢的BTS防彈少年團不負粉絲眾望，連掃包括「年度歌曲」等三個大獎外，亦奪得了「最佳男子舞蹈組合」等共6個獎項，成為全晚大贏家。組合今年一首《Dynamite》獲獎無數，頒發「年度歌曲」時柾國表示做歌手最滿足的事，就是大家能通過歌曲獲得力量及安慰，這亦是他們的力量。雖然今年沒有粉絲在面前，在柾國都有大叫粉絲的名字並講到：「即使很遠也像聽到大家的叫聲一樣…」

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成為大贏家的BTS防彈少年團表現興奮。（MMA截圖）

BTS第三度獲得「年度歌手」，隊長RM坦言今年因疫情而覺得挫折和失落等，頭半年尤其無法適應，覺得特別辛苦，可是始終要無奈接受現實，只好更努力為粉絲製造好的音樂和專輯。RM也講到通過粉絲的信，充分感受到大家的內心，表示雖然現在與大家相隔兩地，但相信很快就能再見面。而V也特別提到休養缺席的Suga並講到：「今年我們獲得了很多獎，哥哥快點出來吧！」盡顯團員間有愛的一面。

BTS防彈少年團一次帶來三首歌，更為缺席的Suga留位。（MMA截圖）

重溫一下BTS防彈少年團精彩演出：