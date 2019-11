【MMA 2019】姜丹尼爾台上表演換衫　AB6IX獲獎盼朴佑鎮早日康復

韓國音樂盛事「MelOn Music Awards」(簡稱:MMA)今晚(30日)假首爾高尺巨蛋隆重舉行,今次是Wanna One自本年1月完成一年半限定團任務後,成員姜丹尼爾和現屬男團AB6IX的李大輝首度出席MMA,姜丹尼爾和AB6IX不只在MMA表演今年度推出的歌曲,還齊齊獲獎,可見兩人已經闖出一片天。

姜丹尼爾的出道歌曲《What are you up to》獲頒MV獎,他坦言沒想到今年會和一眾歌手一同站在MMA舞台上,能夠參加就已經很榮幸,得獎真是太幸福了,又感謝粉絲的支持。之後姜丹尼爾獻唱《What are you up to》和《TOUCHIN`》,期間姜丹尼爾疑似在布幕後換衫,必定令粉絲尖叫不斷。

姜丹尼爾的《What are you up to》獲頒MV獎。(JOOX畫面)

姜丹尼爾又為粉絲獻唱《What are you up to》和《TOUCHIN`》。(JOOX畫面)

期間姜丹尼爾疑似在布幕後換衫,必定令粉絲尖叫不斷。(JOOX畫面)

至於AB6IX則獲得Hot Trend獎,4位成員田雄、林煐岷、金東賢和李大輝特別提及因傷缺席,同樣是Wanna One出身的朴佑鎮,明言朴佑鎮痊癒後,五位成員就會一同踏上舞台。

