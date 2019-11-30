【MMA 2019】姜丹尼爾台上表演換衫　AB6IX獲獎盼朴佑鎮早日康復

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國音樂盛事「MelOn Music Awards」（簡稱：MMA）今晚（30日）假首爾高尺巨蛋隆重舉行，今次是Wanna One自本年1月完成一年半限定團任務後，成員姜丹尼爾和現屬男團AB6IX的李大輝首度出席MMA，姜丹尼爾和AB6IX不只在MMA表演今年度推出的歌曲，還齊齊獲獎，可見兩人已經闖出一片天。

姜丹尼爾的出道歌曲《What are you up to》獲頒MV獎，他坦言沒想到今年會和一眾歌手一同站在MMA舞台上，能夠參加就已經很榮幸，得獎真是太幸福了，又感謝粉絲的支持。之後姜丹尼爾獻唱《What are you up to》和《TOUCHIN`》，期間姜丹尼爾疑似在布幕後換衫，必定令粉絲尖叫不斷。

姜丹尼爾的《What are you up to》獲頒MV獎。（JOOX畫面）

姜丹尼爾又為粉絲獻唱《What are you up to》和《TOUCHIN`》。（JOOX畫面）

期間姜丹尼爾疑似在布幕後換衫，必定令粉絲尖叫不斷。（JOOX畫面）

+7
+6
+5

至於AB6IX則獲得Hot Trend獎，4位成員田雄、林煐岷、金東賢和李大輝特別提及因傷缺席，同樣是Wanna One出身的朴佑鎮，明言朴佑鎮痊癒後，五位成員就會一同踏上舞台。

AB6IX則獲得Hot Trend獎，4位成員 特別提及因傷缺席，同樣是Wanna One出身的朴佑鎮。（JOOX畫面）

+14
+13
+12
【MMA 2019】MAMAMOO真唱騷深厚功力　華莎戴「豬嘴」登場有原因
【MMA 2019】BTS防彈少年團逼Jin跳住講感言　請夏奪女舞蹈獎
【MMA 2019】TXT奪新人獎BTS好興奮　ITZY賣口乖讚JYP好老闆
【MMA 2019】MAMAMOO、ITZY盛裝亮相紅地氈　硬撼低胸露背金所炫
【MMA 2019】BTS防彈少年團、MAMAMOO齊出席　ITZY強勢挑戰前輩
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。