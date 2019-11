【MMA 2019】BTS防彈少年團狂掃8獎　V感嘆：曾以為我什麼也不是

韓國大型頒獎禮「MelOn Music Award 2019」(MMA 2019)今天(11月30日)在首爾舉行,不少人氣偶像歌手如BTS防彈少年團、MAMAMOO、ITZY、姜丹尼爾、AB6IX和請夏等歌手都有獲邀出席,並送上精彩的表演。

BTS防彈少年團連掃8個獎項,包括4個大獎。(JOOX畫面)

講到今年的大贏家,相信必定是「世界彈」BTS防彈少年團!組合今晚一連勇奪8個大獎包括:「TOP 10歌手」、「Netizen's人氣獎」、「男子舞蹈獎」、「Record of the year」、「KAKAO Hot Star」、「年度最佳歌曲」、「年度最佳專輯」和「年度最佳藝人」,獲得全場粉絲的歡呼聲,現場就像變了BTS防彈少年團的主場一樣。今年一首《Boy With Luv》唱出國際,柾國講到:「首先想多謝粉絲,我喜歡的音樂成為大家的希望,我真是覺得非常幸福。」承諾未來也繼續做好的音樂。

V直言從小到大都以為自己什麼都不是,所以每次被肯定都會想哭。(JOOX畫面)

Rm 特別提到2013年得新人獎,2016年得專輯獎,以為自己被玩,認為3、6、9三個數字十分重要,BTS又會一直報答大家。(JOOX畫面)

Jin認為BTS之所以獲獎,全因得到大家的愛。(JOOX畫面)

BTS狂掃大獎畫面逐格睇

Suga也講到一年來準備專輯、舞台及音樂很忙碌,想找令自己幸福的方法,坦言發現做專輯就是最幸福的方法;Jimin則答應粉絲會為下年的大獎努力。獲頒「年度藝人」時,V則講到:「想當年的小孩走到今天了,我曾經以為我什麼也不是,可是音樂被認證,成為治癒大家的動力,我每次得獎都會很感動,我好像不能放棄此音樂了……」隊長RM則表示由新人獎到年度藝人,3、6、9三個數字對他們很重要,多謝粉絲支持外,亦覺得只能一直努力去報答大家。香港粉絲如想重溫「MMA 2019」,可以之後到JOOX收看!

BTS獲獎前表演多首人氣歌曲,令觀眾如置身防彈少年團演唱會。(JOOX畫面)

BTS在MMA的表演不惜工本,甚至出動真馬。(JOOX畫面)

重溫BTS精彩表演