全民造星III︱節目明幫「問題兒童」洗底　陳葦璇搣甩Dancer稱號

ViuTV王牌選秀節目《全民造星III》自開播起話題度十足，林二汶帶領的A組與彭秀慧帶領的B組在第二輪比賽依舊鬥得如火如荼，周五（4日）充滿「問題兒童」的A3組與B2組相繼登場，而在這輪無論本人、還是節目組都很努力為各人洗底，不過結果就有人歡喜有人愁，有人成功令觀眾改觀，有人仍需繼續努力。

B2組以《Trouble Maker》登場。（IG／＠ooodilia）

B2組上屆20強人馬劉瑞祈（K Lau）在經歷兩輪後狀態終於回勇，成功帶領團體展示熱血一面；陳澤言（CY）在經歷隊友羅振峰（Vincent）被淘汰後亦扚起心肝奮鬥，唱功終獲評判讚賞，也證明了自己被留下來的價值。陳葦璇（前名陳嘉茵）早前因一句「Dancer」被觸動神經爆喊，遭網民揶揄，而今輪與隊友真誠演唱《十年後的我》收獲好評兼淚水，音響故障也考驗了她的臨場應變能力，令觀眾另眼相看。

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不過，在比賽前段個人戰跳Billie Eilish的《Bad Guy》，繼而收獲不少人氣的江宏基（Timo），以及女團BINGO出身的陳康琪（Odi）就沒有那麼幸運。Timo上輪自薦擔起編舞責任卻無法如期完成，令團隊排練進度落後，被網民批評自視過高；加上在節目中展現了態度不太謙虛的一面，又與監製花姐（黃慧君）拍廣告，令網民覺得有偏心之嫌，即使他在本輪不惜大秀肌肉，兼展示傑出舞技，似乎都未能挽回觀眾心意。

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Odi無論唱歌還是跳舞實力都強差人意，不過自己似乎就不自知，態度不討好，上輪更陷淘汰邊緣被導師彭秀慧直指：「你未夠班！」本輪Odi就付出比別人更多的努力苦練，雖令彭秀慧回心轉意，不過觀眾似乎仍拒絕買帳，若要挽回失去的觀眾緣，似乎還要花多10倍，甚至20倍的力氣，以實力去說話吧。

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