吳宗憲生意業務遍及兩岸　年賺近3億港元員工獲派42個月花紅？

台灣綜藝天王吳宗憲是《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》等節目的主持人，據說單是演藝收入，每年已經超過8千萬元新台幣（約2,200萬港幣），但原來他「副業」的收入更加驚人，其生意的業務遍及兩岸，包括有行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品，據台灣媒體指，他的真正收入高達10億新台幣（約2.75億）。

憲哥不時就在個人社交網站為自己的產品打廣告。（IG@jacky_wu）

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另外，憲哥也透露新研發的語音翻譯機將於近日推出巿面，目標用戶預計在2021年要會突破100萬戶，屆時會再增加500個工作職位，早前他更表示要向台積電看齊，狂發42個月的年終獎金。吳宗憲曾經透露最後好退休時機其實在35歲，表示「不是等到人不能動了才退休，希望可盡快過著不用化妝的日子。」而憲哥最近也安排兒子鹿希派（本名：吳睿軒）接手唱片公司和藍牙無線喇叭的事業，看似真的為退休舖路。

憲哥最近也安排兒子鹿希派（本名：吳睿軒）接手唱片公司和藍牙無線喇叭的事業。（IG@piepiepandaboy）

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