極道主夫｜玉木宏超靚便當你都煮得到？阿龍IG靠料理照吸11萬粉絲

時間很快就來到最後一季了，大家都追了哪些秋季日劇呢？接續上一季家政夫的路線，本季派出了從黑道來的「家庭主夫」，由帥氣逼人的玉木宏大改本色，化身癡情大哥，還真的開設了一個家庭主夫的IG，一起來看看吧！

《極道主夫》日劇介紹

本作改編自漫畫家家おおのこうすけ的連載漫畫，日劇版由玉木宏主演，講述的是綽號外號「不死身之龍」的黑道大佬，從天雀會金盆洗手後走入家庭，每天為上班族妻子與女兒做便當。但是長相與氣場都十分兇惡的他，經常被轄區警察與他人誤會，鬧出一樁又一樁好笑的日常趣事。

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《極道主夫》劇中角色IG

而劇中的主夫阿龍每天都會把自己菜色和生活小事PO在IG上，像是女兒便當、婦女會、料理課等等的照片，而這個IG也是真實存在的唷！只要搜尋帳號＠tatsu73674，就能找到阿龍的IG，看到跟劇中一模一樣的貼文，是不是很有趣呢？

第一集中小弟雅來找阿龍時，阿龍為了告訴他家庭主夫的工作一點都不輕鬆，但卻是很幸福的事，而帶他去上的料理教室與成品。還有阿龍幫女兒做的便當，可愛的小熊搭配阿龍不隨便的拍照功夫，是不是看起來很厲害？

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《極道主夫》周邊商品

此外，官方還推出了劇中阿龍所穿的圍裙，以及可愛的Q版阿龍亞加力膠鎖匙扣，如果想收藏的觀眾，不妨可以上官網逛逛，之後應該也會陸續推出新的周邊商品唷！

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而除了日劇之外，日前影音平台也宣布即將推出《極道主夫》的動畫版，預計在2021年上線。先前為了慶祝漫畫發售破120萬，就曾經發布津田健次郎拍攝的影片宣傳，而在10月時也正式公布要將漫畫改編為動畫，由津田健次郎配音，讓人十分期待！

以上就是秋季日劇《極道主夫》的介紹與延伸相關消息，相信接下來播出的集數也會更精采好看，大家別忘了繼續密切鎖定主夫阿龍的演出與貼文，一起洗手做羹湯吧！

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