玉木宏新劇《極道主夫》扮刀疤黑道大佬　毀容造型神還原漫畫角色

今年四十歲的日本男星玉木宏是不少粉絲心中「完美大叔」的代表，在2006年的人氣日劇《交響情人夢》中，玉木宏所飾演的「千秋王子」一角，以優雅貴氣的形象大受歡迎，並且成功躍升為一線男星。不過他在最近的新戲《極道主夫》中可是一改往日形象，化身為霸氣的黑道老大。

玉木宏在《極道主夫》中一改往日形象，化身為霸氣的黑道老大。 （《極道主夫》官宣）

《極道主夫》的劇本則是改編於2018年的開始連載的喜劇漫畫，內容敘述主角「不死身阿龍」是一位金盆洗手的黑道老大，因為與妻子相識結婚後便轉職成為家庭主夫。無論是料理、洗衣還是打掃各種家事都相當在行，同時也掌握了附近商店街各種特賣情報。在玉木宏的定裝照中也可以看出柴犬圍裙與墨鏡刀疤所營造出的反差感，讓人會心一笑。

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而女主角阿龍的太太「美久」則是一位個性開朗、有點粗枝大葉，喜歡動漫與電玩的職業婦女，她則對家事毫不擅長，與阿龍形成有趣的鮮明對比，在真人版日劇中則由模特兒轉職女演員的女星川口春奈飾演。劇中另外一位靈魂人物則是阿龍黑道老大時期的小弟，在巧遇阿龍之後也決心轉職為家庭主夫，則由曾經演出《天國餐館》的男星志尊淳飾演。

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《極道主夫》的漫畫已經銷售超過120萬本，並且多次榮獲人氣獎項，相信這部日劇一定有許多死忠漫畫書迷期待萬分，不過也有許多書迷擔心電視劇可能無法表現出漫畫特有的黑色幽默，覺得既期待又怕受傷害啊！《極道主夫》預計將在10/1日正式開播，無論你是原作的書迷或者是玉木宏的超級粉絲可都不要錯過囉！

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