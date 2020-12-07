香港愛情故事｜20歲演羅天宇妹妹　游嘉欣：年紀細都能夠係優勢嘅

《香港愛情故事》今日於TVB上映，今次的安排比較特別，十點半播放，抽起半個小時的綜藝節目和半小時的新聞節目，三套一小時的劇集連環播，而且只是破例一次，因為《香港愛情故事》完後，又會重新播綜藝，究竟這部劇集有何吸引之處，要開僻一條新路出來？

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先不講劇情，只說演員，劇中大部分主演都打年輕的賣點，三十歲左右，而有一位演員更是只有20歲，是2000年出生的「千禧寶寶」，就是節目《後生仔傾吓偈》的游嘉欣，今次想重點介紹她。

只有20歲的游嘉欣，今次首次在劇集跟大家見面。（劇照）

年紀可能經驗不足，但也可以是一個優勝之處，在接受《香港01》訪問時，嘉欣表示：「我覺得年紀細都能夠係優勢嘅，因為始終好多嘢都未試過，跟住就會有啲新鮮感喇，同埋會令到我對好多嘢都好好奇，會變咗我返工嘅動力。」20歲，這個年紀很多人依然是在學時期，嘉欣也不例外，但她已經率先打入電視台，更會在大銀幕上首次以角色的身分跟大家見面。

青春無敵，用來形容她的確十分貼切。（IG@kayan_yau）

凡事總有第一次，在《後生仔傾吓偈》的她，終於在劇集上迎來自己的第一次，會有壓力嗎？她說：「比起壓力，我覺得係期待多啲，反而壓力係一開始收到劇本，跟住要討論角色性格，進入角色嗰陣大壓力啲，因為始終第一次拍劇，又唔識點分析劇本，嗰時要一次過吸引呢啲智識係有啲壓力，因為以前都少對鏡頭，一開始大壓啲，但而家拍完，而家盡咗自己最大努力，所以係期待多啲。」

雖然做慣《後生仔傾吓偈》，不過拍劇又係另一回事。（IG@kayan_yau）

20歲，這個年紀很多人依然是在學時期，嘉欣也不例外，但她已經率先打入電視台，更會在大銀幕上首次以角色的身分跟大家見面。兩邊的工作，會否太大重擔呢？「讀書方面我又唔覺特別大壓力，都算係喺我handle到嘅範圍之內，反而我覺得喺公司做嘢大挑戰性啲，因為你做嘅嘢唔係重複，個腦要轉得好快，所以都唔會兼顧唔到嘅。」嘉欣年紀輕輕，原來都仲鍾意挑戰！

扮小丑女都好正！（IG@kayan_yau）

嘉欣這個名字，在娛樂圈屢見不鮮，其實有段故！「可能阿爸阿媽點解會改我呢個名，就係因為港姐李嘉欣，佢哋想我好似佢咁，跟住幫我改咗呢個名，令我以後大個咗都幻想，如果我參加港姐會點樣呢？但係當我諗呢樣嘢嘅時候，又機緣巧合有另一個途徑，入咗嚟呢間公司，跟住又試咗好多新嘅嘢。如果有機會都想體驗吓，因為其實我覺得參加港姐都有好多唔同嘅嘢試，我見到都幾開心，我之前有拍過港姐pomo，都算係完咗我一個心願。」其實以嘉欣的質素，參加港姐保證五強喇！

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