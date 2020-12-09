李若彤罕談與商人郭應泉十年情　愛得委屈：對此他未曾感激

李若彤是圈中的凍齡美魔女。(李若彤微博)

李若彤入行多年，一直好少談及感情事，最近喺新書《好好過》中，罕有談及前男友商人郭應泉，相戀十年期間二人嘅相處，李若彤如何愛得委屈，為迎合對方強逼自己改變，最後每年男方每年提分手，令李若彤傷得很深。

李若彤曾經為愛退出娛樂圈。（IG：@carmanlee0816）

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

李若彤與商人郭應泉1998年開始拍拖，2004年更應對方要求退出娛樂圈，佢喺書中提到：「他不希望我拍戲我就停掉工作，一度從所有人眼前消失；他希望我能穿得成熟一些，我就果斷放棄自己喜歡的打扮，就連他拒絕拜見我父母的時候，我都能為他想出一大堆理由，但每個周末他卻總會要求我和他的家人一起聚會。對此他未曾感激，甚至總是說：我從來沒有讓你這樣做呀。」

李若彤於新書中大談感情事。（微博：@李若彤）

書中李若彤提到：「很喜歡《如懿傳》裡如懿這個角色，因為在她身上能看到感情裡最痛苦的狀態，兩個人仍舊在一起，但心早就分開了。我與他從無話不說到無話可說，人還在但心不在了。所以看到如懿的感情走到最後，我非常有感觸，因為經歷過所以懂得。」

早在2000年男友被追討債務時，李若彤就曾表示，唔理男友是富是貧，都會不離不棄，雖然二人一直未有結婚，但李若彤盡另一半責任，為對方改變到不似自己。十年間2度主動提結婚都被男友拒絕，到拍拖第8年郭應泉堅決分手，但一年後又復合，直至佢地一齊第十年，2008年終於正式分手。情傷對佢傷害至深。李若彤為此患過抑鬱症，分手後足足花5年時間先走出陰霾。

睇返李若彤嘅經典作品同近況：

+ 23 + 23 + 23

同場加映：

女人俱樂部｜5大女神出山成就經典 陳瀅、陳嘉寶憑劇瞬間彈起

同場加映：女人俱樂部｜5大女神出山成就經典 陳瀅、陳嘉寶憑劇瞬間彈起

睇睇呢幾位女神復出前後：