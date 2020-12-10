郭書瑤《未來媽媽》近鏡表情僵硬疑整容 桃花未到不抗拒食回頭草

台灣女神郭書瑤近一年的新作三立周五華劇《未來媽媽》正在熱播，戲中她飾演新婚卻意外懷孕又流產的生殖中心諮詢師，出神入化的演技令人動容，不少網友發現郭書瑤越來越美，質疑她是否進場維修整形？郭書瑤8日接受專訪時大笑否認：「我有看到網友說我臉都不會動，但我真的沒有打填充物啦，可能我表情不放鬆就比較僵，真的沒整形。」

郭書瑤去年一年除了拍攝短片，只接了《未來媽媽》一部劇，為了完整詮釋懷孕又流產的媽媽角色，做了很多功課，首次自掏腰包主動請表演指導老師幫忙功課，事前也和不孕症諮詢師聊天，每周都和小baby及媽媽們相處，甚至戲中有打排卵針的戲她也主動要求「真的來」：「因為只是打皮下，不會真的傷害我，如果不做只能想像去演打針的感覺，且頂多也只是拍幾個take。但是導演他們覺得不必要，也會嚇到觀眾，所以就沒做了。」

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除了演技被放大讚美，網友也認為她在戲中太美疑似整容？她笑說，自己也在留言版上看到有網友說她是不是整形整到壞掉？因為表情很僵硬，她喊冤：「我真的啥都沒打，沒打甚麼填充物。」她說後來她有仔細去研究為什麼會有那些表情：「可能有些時候我不是那麼放得開，臉真的會比較僵，然後大家會覺得我變漂亮是因為這次團隊很用心，我有被嚇到，我第一次遇到連定裝都有兩個雙機攝影師到現場，再想用甚麼樣的鏡片和燈光演員會比較漂亮，其實都是光和鏡位的關係。」

郭書瑤去年一年除了拍攝短片，只接了《未來媽媽》一部劇，為了完整詮釋懷孕又流產的媽媽角色，做了很多功課，首次自掏腰包主動請表演指導老師幫忙功課，事前也和不孕症諮詢師聊天（《未來媽媽》劇照）

她說自己不排斥醫美，但都是做清潔和導入的保養，從沒打過填充物在臉上，鼻子也是天生的。其實她覺得很冤是大家以為她有去打蘋果肌，對自己的嬰兒肥不滿意的她一度想把蘋果肌弄小，弄熱熱的雷射去消脂肪，「我把它弄得熱熱的加在這裡」，她做結論：「就是太胖了啦。」至於外界說她的鼻子有墊，她也澄清，「真的是角度問題。」劇本還寫我的角色鼻子很塌，連禾浩辰都說編劇為什麼能預測這麼準?

30歲的她和24歲的Spexial前成員以綸分手一年多，以綸先前戀上同齡的「北一女神」蔡瑞雪，但上個月傳出兩人分手。郭書瑤8日被問到這題驚訝說：「我真的不知道，我們都沒連絡了。」

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瑤瑤說自己屬於談戀愛就不想工作的人，會想和男友整天膩再一起。兩人分手後，不少圈內大姊如藍心湄和邱瓈寬都介紹男朋友給她認識，她不排斥任何可以認識新朋友的方式，只是認識後目前都沒進一步發展：「緣分不強求」，還在等那個「對」的人出現。

自己是否會食回頭草？瑤瑤也笑說：「目前還沒有過，但不排斥喔！」她笑說自己是外貌協會，只要感覺「對」了甚麼都可以。她最理想對象是像《未來媽媽》中禾浩辰演的角色，會盡力寵愛自己並可以一起成長的男人，不過她形容禾浩辰本人很冷，「他是我第一個主動想親近的演員，卻沒想到他比我還被動，好內向。」自爆兩人私下沒太多互動。

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