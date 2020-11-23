【金馬獎2020】第57屆金馬獎頒獎典禮日前在台北舉行，台灣疫情相對平穩，今屆眾星雲集，頒獎嘉賓有金馬影后桂綸鎂、李心潔，更有著名導演是枝裕和擔任嘉賓。紅地毯一向被視為頒獎禮女星爭艷鬥麗的「第二個戰場」，今屆金馬獎紅地毯上雖不乏「搶眼」、「誇張」的穿搭，但大多女星衣著配搭都各有特色，未有出現「時裝車禍」。

台灣的金馬獎，與上周剛舉行的《萬千星輝賀台慶》無綫53周年台慶不一樣，一眾花旦張曦雯、馮盈盈、劉穎鏇、趙希洛、張秀文等多以性感晚裝亮相，台灣女星對「性感戰衣」的選擇似乎更為高手，同樣是cut out或透視款，大多沒有刻意露肉之感（白靈除外，詳情見下文），更多女星則走「密實」路線，以典雅氣質取勝。

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白靈「近乎裸露」最具話題 郭書瑤「撕紙胸」夾擊藏心機

今年亦有女星則以Deep V低胸晚服「迎戰」，大膽展現性感一面，十分養眼成為全場焦點。但值得留意的是有些女星走若隱若現的低調小性感路線，通常以露背、露肩或開衩設計的衣服上陣，保留一點神秘感，希望在下次派對中小露性感又不想過於裸露的女生可以參考一下。

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