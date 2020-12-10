【英國王室】傳威廉王子驚爆患癌　禁止家人告知哈里兄弟心結難解

英國威廉王子因是王位繼承人，一舉一動皆備受關注，他早前曾檢測新冠肺炎呈陽性反應，卻沒有驚動外界，直到治療到一個段落才被揭露。如今八卦雜誌爆出他另一個更震撼的秘密：他其實正在和癌症對抗！雖然嫲嫲英女王、父親查理斯王子與妻子凱特都超擔心，他卻要任何人嚴禁對已經離開英國、赴美追尋新生活的弟弟哈里透露此事。

專門報導明星與名人秘辛的「國家詢問報」，最新一期封面打出標題「威廉王子秘密的癌症危機」，搭配他戴上口罩、眼神憂慮的照片，感覺似乎真有其事。文中指出威廉王子今年的新冠肺炎檢測不是他健康上最大的難關，他早就秘密在面對更嚴重的問題：癌症。

報導指威廉王子在幾次公開活動中看來精神萎靡、疲累不堪，繼新冠肺炎中招後又惹患癌疑雲：

+ 3 + 3 + 3

伊莉莎白二世女王與查爾斯王子都注意到他在幾次公開活動中看來精神萎靡、疲累不堪，為他的健康狀況擔憂，他的妻子凱特自然很清楚丈夫到底怎麼了，差點要崩潰，卻也希望他趕快把握時間與哈里和好，不要再繼續對立下去。

哈里王子今年9月生日時，威廉仍有在IG中PO出昔日兄弟互動的靚相表示祝賀（IG@kensingtonroyal）

對於這麼震撼的報導，專門打臉八卦的網站馬上找到不合理：威廉不讓哈里知道他的病情，「國家詢問報」卻能得到消息？該報消息如此靈通，卻不知道威廉究竟在對抗哪一種癌症？不過比起女王，威廉被這樣寫也不是特別糟，因為八卦刊物三不五時就指她不久人世，已經不知被唱衰多少次。

【相關圖輯】威廉王子一家最新生活照 皇室藍配搭「教科書示範」

【王冠】盤點10個超奇怪英國王室禁忌 原來連大富翁都唔准玩？

+ 8 + 8 + 8

延伸閱讀：

10個月沒見到兒子 何如芸秀母子三人團聚照「媽媽在這裡」

遭爆破壞周慧敏婚姻！54歲女星出面還原真相

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】