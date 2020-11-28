戴妃電影《Spencer》受脫歐影響　英國人演員鐵定冇得演威廉王子

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電影《Spencer》將會翻拍英國「戴安娜王妃」（Princess Diana）的故事，女主角由由《吸血新世紀》（The Twilight）系列女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）擔正，雖有網民質疑選角不乎戴妃形象，但目標清晰的姬絲汀史超活無理咁多，近日有消息指出電影公司正在找人飾演年幼版的威廉王子，但有個極其重要的條件！

姬絲汀史超活將會演「戴安娜王妃」。（IMDB）

選角代理Amy Hubbard在網上留言，表明自己正在尋找一名年約9至12歲的男生，來飾演戲中11歲的威廉王子，條件中寫明演員必須擁有歐洲護照，因為英國即將於2021年1月1日脫歐，而英國護照將不包含在內，而且演員需要在2021年1月26日到2021年3月30日能夠工作，雖然有人指出英國人在脫歐後仍然能持英國護照外遊，不過Amy回應「主要角色的護照必須與電影投資者匹配」，該電影將會由智利導演Pablo Larrain執導，由德國柏林的Komplizen電影公司製作，所以上述要求應該與電影投資方有關。

可以試鏡威廉王子的條件。（Amy Hubbard Twitter）

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