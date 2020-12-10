56歲尹天照零滄桑感帥氣十足　曾被王秀琳指控非禮最轟動

現年56歲的尹天照當年憑劇集《我和殭屍有個約會》飾演「況天佑」而聲名大噪，與江華齊名成為亞視一哥。可惜，在2004年王秀琳（Mango）曾聲稱在參與過亞視《我和殭屍有個約會III永恆國度》拍攝時，慘遭對手尹天照非禮，指對方於駕車送佢回家途中，對她強吻、拖手，甚至想伸手入其衫內，一度令他形象盡毀。

萬綺雯飾演驅魔龍族馬家第四十代傳人馬小玲，而尹天照則飾演將臣後的第二代殭屍況國華／天佑。（劇照）

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當時尹天照表示樂意與Mango當面對質，而她最終報警處理。同年12月，尹天照獲通知不予起訴，事件告一段落。直到2010年，尹天照老婆Teresa不幸患上血癌，」為了照顧老婆，尹天照離開亞視，直到Teresa經歷過骨髓移植後，尹天照才回歸幕前，多在中國內地登台演出，又會接拍廣告、電視劇和電影。久未在港露面的他，身形依然Fit爆，眼鏡和長髮造型依舊，帥氣十足！剛在上月4日完全內地拍攝回港的他，最近又再次接受14天隔離，回到內地開工，深得內地觀眾愛戴！

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