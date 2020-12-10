使徒行者3｜林景程首次挑戰演黑社會　一年出7套劇：鼓勵好重要

TVB台慶劇《使徒行者3》雲集多位一線演員，亦有不少配角表現出色，當中飾演龐浩洋（張振朗飾）手下阿King的林景程，近期更一連在三套劇《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》中以黑社會、大律師、地產經紀三個身份登場，曝光率超高！

林景程近期在三套劇《使徒行者3》、《踩過界II》及《香港愛情故事》中都有演出。（IG@lamkingching）

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林景程一次過在三套劇中都有演出，但每個角色性格都不同，他接受《香港01》訪問時就笑言不擔心觀眾會混淆。其實林景程不但在三線劇中現身，今年更一連有7套劇出街，相當高產，而且每個角色都深受粉絲喜愛，甚有觀眾緣：「真係好多謝觀眾會留意到我，我自己演戲好多時少不免會諗到『咁做觀眾鍾唔鍾意呢』，到最後得到佢哋嘅鼓勵同認同真係對我好重要。（覺唔覺得終於發圍？）發圍又唔覺得，呢一行走得好快，呢啲行雲流水咁，轉個頭就冇咗，所以發唔發到圍都唔會睇得好重了。總之而家有角色就盡力演，好好地享受演戲過程。」

林景程在《使徒行者3》中挑戰演黑社會。（YouTube影片截圖）

林景程過往經常飾演醫生、律師等專業人士，但今次他在《使徒行者3》中就挑戰演黑社會：「係我第一次演壞人角色，所以好感恩監製同編審都好大贍竟然肯畀我去試，其實對我嚟講都難嘅，就算而家劇出咗街，每次睇都會諗『難得做壞人，點解唔再壞啲』，但真係好好經歷，希望再有機會演類似角色。」參加歌唱比賽《超級巨聲》而入行的林景程，由2012年的《On Call 36小時》開始拍劇，但亦笑言自己目標都是做配角：「主角太遙遠，亦唔相信香港嘅電視史上會有一日淪落到要畀我去做主角，所以好多時其實劇中有戲份有角色有得演，唔使一定要做主角我都開心。」

林景程由2012年的《On Call 36小時》開始拍劇。（YouTube影片截圖）

在《是咁的，法官閣下》中飾演布大狀（阿躉），熱心助人又單純的他不但被師爺剋扣其微薄的律師費，更要住劏房。（電視截圖）

點擊下圖重溫林景程的演出：

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雖然林景程一直都是演配角，但無論是《On Call》系列中的明太子、《四個女仔三個BAR》中的齊安居、《三個女人一個「因」》中的白保運、《是咁的，法官閣下》中的布大狀，還是《殺手》中的小秉都大獲好評，當中小秉慘死的一幕更令人印象深刻：「記得嗰排出街會有人無啦啦同你講『你死得好慘』，真係試過幾次都係咁，證明大家都好鍾意套劇同好接受小秉。另外《香港愛情故事》嘅地產經紀戲份雖然唔多，但編審寫得角色好鮮明，監製同編審又好信任我，唔影響劇情下畀極之大嘅自由度我去加加減減，真係從影以嚟第一次得到呢種信任。」

在劇集《殺手》中小秉（林景程飾）被Parker（謝東閔飾）打死，畫面相當驚嚇。（電視截圖）

林景程在劇集《香港愛情故事》中飾演地產經紀，金句不斷！（YouTube影片截圖）

入行至今11年的林景程，曾經試過連續8個月冇工開，更曾被安排飾演「士兵甲」，他亦坦言曾想過放棄：「唔係唔想再演，係經濟問題多，始終拍攝收入唔定，有時覺得幾十歲人仲係呢個收入真係搞唔掂。不過諗完就會辛苦啲，瞓少啲做多啲嘢咁囉。（會唔會揀角色？）我自己內心會揀囉，真實邊有得揀？公司叫到就要演。不過近年公司都好好，通常都有戲份畀我演，可能我真係變咗老Pat Pat了。」

除了拍劇之外，林景程還兼顧物理治療師的工作：「我好好彩，遇到嘅工作同事都好包容，好多時時間上特登遷就我，可以話冇佢哋我根本安排唔到拍劇時間，好多謝佢哋。」（IG@lamkingching）