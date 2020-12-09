使徒行者3｜23歲曾舜晞首拍港劇講流利廣東話　力壓林峯人氣急升

在近幾集TVB台慶劇《使徒行者3》中出現的型男殺手Madman，一出場就有連場動作戲，加上一身皮褸背心造型型格十足，令首度拍攝港劇的曾舜晞人氣急升！曾舜晞在劇中不但以廣東話原聲出演，乾净利落的動作戲更成功俘虜不少粉絲，大讚他表現出色，力壓劇中一眾男神！

首度拍攝港劇的曾舜晞在劇中以廣東話原聲出演，加上一身皮褸背心造型型格十足，成功俘虜不少粉絲！（YouTube影片截圖）

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現年23歲的曾舜晞是深圳人，自小在美國長大，之後在新西蘭留學時被星探發掘進韓國JYP娛樂公司成為練習生，所以他識講流利的廣東話、英文及韓文。2014年曾舜晞以組合「Fresh極客少年團」成員身份出道，但一年後就退出單飛。身高6呎的曾舜晞高大靚仔，早在2015年就獲邀出席倫敦、米蘭、巴黎時裝周，更被傳媒譽為「騷霸」！

曾舜晞在2014年以組合「Fresh極客少年團」成員身份出道。（IG@josephzeng）

身高6呎的曾舜晞高大靚仔，一出道就成為時裝界寵兒。（IG@josephzeng）

退團後的曾舜晞轉戰戲劇圈，他自2016年開始拍劇，去年他在新版《倚天屠龍記》中飾演張無忌，雖然當時有網民質疑眼大大又青靚白淨的曾舜晞演技未夠班，狠批他面部僵硬、眼神空洞，但亦有不少粉絲力撐這位史上最年輕張無忌充滿新鮮感。隨着演出經驗增多，曾舜晞的演技大有進步，今次他在《使徒行者3》中的演出就大獲好評，不少網民都認為他有戲味，希望他多多參演港劇！

曾舜晞在新版《倚天屠龍記》中飾演張無忌。（劇照）

曾舜晞曾與吳啟華在網絡劇 《我在香港遇見他》中合作，兩代張無忌同框合照，掀起熱議！（微博@曾舜晞Joseph）

憑着《倚天屠龍記》成功打開香港市場的曾舜晞，今次在劇中與林峯、苗僑偉、許紹雄等有不少對手戲，在加入劇組開工的第一日就適逢他生日，一眾拍檔為他慶生。曾舜晞面對着一班前輩都表現得好謙虛，而林峯對這位小鮮肉都照顧有加，更笑言不得不認輸：「下次要同佢開工呢，我之前要敷多幾張Mask先！」

現年23歲的曾舜晞眼大大又青靚白淨，絕對是當紅小鮮肉！（IG@josephzeng）