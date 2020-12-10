香港愛情故事｜「豆瓣」評分完勝台慶劇　貼地題材贏盡中港口碑

由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、謝東閔、龔慈恩、白彪和石修等主演的新劇《香港愛情故事》有別於TVB以往的做法，在十時半全新時段播出！想不到，播出後不但得到一致好評，就連內地觀眾亦狂讚，內地著名影視劇平台「豆瓣」評分更一度登上9.0，完勝兩部台慶劇《使徒行者3》和《踩過界II》。

龔嘉欣和羅天宇今次都博到盡！（劇照）

太勁啦，而家都仲有8.8！（網上截圖）

點撃下圖睇埋兩部台慶劇有幾分！

「01最賞睇娛樂大獎」即日起至12月23日接受投票喇，答埋簡單問題，隨時贏最新5G手機12 Pro！

TVB每年都會落重本拍大製作，特別與內地視頻平台合作的中港合拍劇的製作規模之龐大和演員陣容，引起不少話題！不過，高成本又未必高效益，每年總會有低成本的溫馨小品劇意外跑出，大膽又貼地的題材往往讓觀眾有無限驚喜，隨時成為收視黑馬！

新演員都係亮點之一！（劇照）

點撃下圖睇游嘉欣成功跑出！

+ 18 + 18 + 18

《香港愛情故事》就是如此，雖然有力捧小花龔嘉欣和小生羅天宇和一眾實力派綠葉演員撐場，但監製大膽起用《#後生仔傾吓偈》的新演員，令整體感覺札實得來又充滿新鮮感。另外，作為一部都市愛情劇，它的故事節奏緊湊，多線並進，題材貼地之餘，又很真實地表現出不同年齡段的愛情觀，讓觀眾思考愛情與麵包之間的問題，這不僅反映了香港人面臨的難題，又何嘗不是內地大部份的現狀呢？《香港愛情故事》能夠在「豆瓣」評分有如此好的成績，相信在頒獎禮再次跑出亦不是夢。

小巴求婚睇到觀眾眼濕濕！（劇照）

+ 14 + 14 + 14

同場加映：56歲尹天照零滄桑感帥氣十足 曾被王秀琳指控非禮最轟動

同場加映：駱達華升呢做「國民岳父」 19歲囡囡擁初戀臉抖音爆紅

點撃下圖睇似唔似允兒！