裴晟佑醉駕被踢出權相佑新劇《延遲的正義》　李政宰有望義氣頂上

48歲韓國男演員裴晟佑上月涉嫌醉駕被立案，他早前承認過失，並隨即被踢出與權相佑合作的劇集《延遲的正義》（飛吧開天龍）。由於劇集已播到第12集，主角之一的裴晟佑下車令拍攝進度大受影響，因此昨日（12日）傳出李政宰將義氣頂上的消息。

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有指裴晟佑被爆醉駕後，劇組已停工近三星期，由於劇集已於10月開播，因此進度大受影響。裴晟佑下車後，主角位置懸空，昨日更傳出李政宰將頂上位置的消息。根據韓國傳媒報道，因裴晟佑是李政宰公司旗下藝人，加上李政宰與《延遲的正義》導演曾合作《輔佐官》，所以自然將成為補上演員。

裴晟佑涉嫌醉駕被立案，日前更被踢出與權相佑合作的《延遲的正義》。（劇照）

按圖睇裴晟佑於《延遲的正義》劇照：

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雖然李政宰公司暫時未證實消息，表示仍在討論當中，但已在網上引來熱議。由於李政宰正在同時拍攝Netflix新劇《魷魚遊戲》，行程已相當繁忙，要加插《延遲的正義》拍攝的話，絕對是捱義氣。不過都有劇迷笑言李政宰主要拍攝電影，感覺與韓劇拉不上關係。

外界猜測裴晟佑是李政宰旗下藝人，加上與導演有交情，因此李政宰頂上機會極大。（網上圖片）