2020 AAA︱NCT曬冷23成員勁誇張　BTS、TWICE等分豬肉齊奪大獎

韓國第五屆「2020 Asia Artist Awards」（AAA／亞洲明星盛典）頒獎禮昨晚（28日）以錄播形式進行，由於演員及歌手部分同時舉行，金秀賢、李準基、徐睿知、韓韶禧（前譯：韓素希）、TWICE、Super Junior、GOT7和IZ*ONE都有現身紅地氈，場面相當熱鬧！

不過講到紅地氈最矚目的組合，必定是今年加入新成員Shotaro和成燦後，一次過曬冷23位成員的NCT。昨晚穿上黑色整齊西裝的NCT一字排開拍照，就連攝影師都要拉遠鏡才能成功拍到23人，場面壯觀又誇張，同時亦馬上成為熱話。早前SM娛樂的發表會上講到，NCT未來會繼續加入新成員，向世界各國發展，粉絲笑言「想像一下2050年時NCT的團體照」。

NCT 23位成員一同現身，壯觀又誇張！（FB/@idolissue）

昨晚頒獎禮中，BTS防彈少年團、TWICE、NCT和GOT7等分別都獲得不同項目的年度大獎，雖然惹來「分豬肉獎」的爭議，但都有粉絲表示人人有獎，何來而不為；而演員方面，韓劇及電影部大獎則由金秀賢和李政宰獲得。

昨晚歌手部門大獎共有6個，因此惹來「分豬肉獎」的爭議。（starnews）

重溫昨晚2020 AAA現場：