欺詐劇團｜入行13年蔣家旻終於做女一：17歲入TVB屋企人陪我簽約

早前TVB新劇《欺詐劇團》進行拜神儀式，這部劇除了是金牌監製潘嘉德再次回歸拍劇之外，也是鄭丹瑞近年少有的幕前作品，而且起用的演員也非常大膽，女主角蔣家旻更是首次擔任女一的位置，入行十三年終於等到機會！

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其實蔣家旻不經不覺已經入行13年，不如睇吓佢係點樣行過呢條演藝路：

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在接受《香港01》訪問時，蔣家旻指今次是飾演一個文青角色，觀人於微，帶點cool味的電影編劇，跟敖嘉年有一條淡如水的感情線，被問到入行13年終於做上女一，她也回憶這些年的點滴：「17歲入TVB，屋企人陪我簽約，最困難我覺得係未有人識，工作量唔多嘅時候，始終演員好被動，仲係新人時候，監製對自己唔多認識。但回望返，自己真係一步步走過來，每個階段既體驗都好珍貴，自己都好自豪有呢個經歷。」

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13年時間，絕對是一段長時間，蔣家旻也曾經遇過低谷，她說：「特別係屋企人，未必太理解自己想法，係佢哋眼中，我係不設實際去追夢。但自己就好需要屋企人既力量同信心。（有叫你搵其他工？）一定有，入行前我都有搵過暑期工，不過啲人聽我把聲就覺得我細個，所以我見工唔成功，但每當我考慮係咪要搵兼職時，公司就安排我入劇，就算發揮唔多，但都keep住有工開。」今次女一只是個開始，希望她會愈來愈多機會！

馬子妮形象深入民心。（螢幕截圖）

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