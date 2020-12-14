Rosé@BLACKPINK宣布可愛新家人加入　一星期吸近67萬粉絲！

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BLACKPINK成員Rosé早前宣布新家人加入後引來網民關注，就是她最近領養了流浪狗「Hank」。Rosé上星期更為「Hank」開設IG帳戶，截至今天（13日）已有66.3萬名粉絲追蹤，大家都被牠可愛的模樣吸引到。

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「Hank」一星期已成功吸納近67萬粉絲。（IG/@hank_says_hank）

按圖睇Hank超可愛照片：

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「Hank」原本是在江陵流浪犬保護所的流浪狗，本來因病需要住院3個月，同時就被Rosé和其的家人領養了。見到Rosé不時為愛犬準備新衫，又會親自帶「Hank」出外散步，粉絲都讚Rosé非常有愛心外，同時也成為了一個好榜樣。見到「Hank」睡眼惺忪的樣子，一下子治癒了粉絲的心一樣外，就連同是愛狗之人的BLACKPINK成員也留言大讚牠可愛。

Rosé一向是愛狗之人，領養被粉絲大讚有愛心。（IG/@roses_are_rosie）

按圖睇更多Rosé靚相：

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