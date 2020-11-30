BLACKPINK疑被馬來西亞女團Dolla抄襲　齊瀏海成員更撞樣Lisa？

韓國女團BLAKCPINK擁全球性高人氣，海內外都有不少歌手視她們為偶像。近日，去年9月出道的馬來西亞女團Dolla被指不論風格及造型有抄襲BLACKPINK之嫌，其中剪了齊瀏海的成員更撞樣Lisa。

Dolla去年9月出道，今年一首《Dolla Make You Wanna》成功打響知名度。可是人紅自然是非多，有眼利網友發現Dolla爆紅後的風格等，都與BLACKPINK非常相似，其中黑粉紅色配色的海報設計最為明顯。而Dolla 4位成員的造型亦與初出道非常不同，當中剪了齊瀏海的成員更被指撞樣Lisa，Jennie、Jisoo和Rosé等的影子亦隱約在其他成員身上看到。

Dolla的造型和風格都與BLACKPINK非常相似！（IG/@dolla.official、blackpinkofficial）

按圖對比BLACKPINK和Dolla有多相似：

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面對抄襲BLACKPINK的質疑，Dolla官方有出面回應澄清沒有任何抄襲意圖；而成員Sabronzo也講到，雖然大眾覺得組合在抄襲，但Dolla仍有屬於自己的風格，相似的地方只是巧合。Dolla亦講到自己是BLACKPINK的粉絲，她們亦拍攝了《How You Like That》翻跳影片致敬偶像。可是影片卻惹來更多不滿，被BLACKPINK粉絲大鬧「請不要再消費他人做宣傳」。

Dolla拍片致敬BLACKPINK，卻惹來更多批評。（YouTube截圖）

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