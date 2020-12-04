Spotify公布2020全球K-Pop數據　BTS、BLACKPINK繼續霸佔全榜首

來到12月，音樂串流平台Spotify都會公布用戶的聽歌習慣。2020年K-Pop繼續風靡全球，BTS防彈少年團、BLACKPINK和TWICE等歌手佔據各大榜首，包括「全球最高串流量K-Pop歌手」和「全球最高串流量K-Pop歌曲」等，讀者喜歡的歌手又有否上榜呢？

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「世界彈」BTS防彈少年團繼續風靡全球，登上各大排行榜的第一位。（FB/@bangtan.official）

今年的「全球最高串流量K-Pop歌手」方面，再次由BTS防彈少年團獲得第一名。組合的總收聽次數超過50億，更成為Spotify全球最高串流量之樂隊組合，當中英文歌《Dynamite》發行24小時的收聽次數已達1,260萬次，創下新紀錄；而K-Pop歌手第二名則由收聽次數達3億的BLACKPINK獲得，成績對比之下，更能體現「世界彈」BTS的厲害！

按圖睇Spotify「全球最高串流量K-Pop歌手」排名：

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TWICE今年推出兩張韓文專輯，可是卻沒有登上「全球最高串流量K-Pop歌曲」！（JYP ENT.）

而「全球最高串流量K-Pop歌曲」方面，BTS防彈少年團和BLACKPINK共佔據了排行榜的頭8位！除了今年推出的新歌外， BLACKPINK去年發行的《Kill This Love》仍未擠出榜外，實在非常厲害；而Red Velvet和ITZY也分別憑《Psycho》及《WANNABE》進佔第9及10位，相反在韓國國內非常火紅的TWICE卻一首都沒有上榜，結果令人意外。

按圖睇Spotify「全球最高串流量K-Pop歌曲」排名：

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今年Spotify更新增了男女歌手、OST及K-Pop合唱歌曲等數據排名，可以更了解全球樂迷的喜好外，也亦見到除了偶像組合外，愈來愈多韓國R&B歌手都相當受海外粉絲歡迎。

按圖睇Spotify「全球最高串流量K-Pop女歌手」排名：

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按圖睇Spotify「全球最高串流量K-Pop男歌手」排名：