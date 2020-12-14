《夫妻的世界》總點撃達2.2億登韓劇榜首　哪些場面最多人重溫？

近日韓國Smart Media Representative（SMR）公布2020年，網上總點撃最高10部韓劇名單，《夫妻的世界》以高達2.2億點撃登冠外，《愛的迫降》和《梨泰院Class》等都有上榜，而最多觀眾回顧的三幕又是否與讀者心中答案一樣呢？

即投「01最賞睇娛樂大獎」兼答簡單問題，被選中內容最精彩、令人印象深刻及令人產生共鳴的答案，就有機會贏最新5G手機12 Pro，按此即投贏巨獎！SMR總合Naver TV和YouTube等主要影片平台的觀看次數，得出20幕2020年最多劇迷回顧的經典場面，其中有11幕都是來自《夫妻的世界》！首先排名第三的是韓韶禧（韓素希）於《夫妻的世界》最後決意離開朴海俊的一萬，點撃達350萬；第二名則是《愛的迫降》中，玄彬等人被押回北韓時遇上危機，當時玄彬父親及時出手相救一幕，點撃達370萬。

玄彬等人被押回北韓時差點遇險，這一幕的點率次數高達370萬！（劇照）

而最多排行第一名的一幕，則是《夫妻的世界》中金喜愛當着所有人，包括韓韶禧父母面前，大爆韓韶禧是小三並懷孕的的一幕。這一幕不論金喜愛霸氣報復公開所有事實，或是韓韶禧、朴海俊不知所措大崩潰的場面，每位演員都可說是演技大爆發，看到觀眾緊張不已。

金喜愛於《夫妻的世界》霸氣報復一幕，相信劇迷至今都相當難忘。（黃Viu煲劇平台截圖）

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按圖睇10部2020年總點撃最高的韓劇名單：

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