《哲仁王后》開播贏《愛的迫降》　申惠善被男人附身變BL穿越劇

由申惠善、金正賢、裴宗玉和金太祐主演的《哲仁王后》前日（12日）開播，首播兩集收視高達9.5%，比同台《愛的迫降》首播收視更高。《哲仁王后》結合穿越和另類BL元素，意外成為2020年尾黑馬劇之一。

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《哲仁王后》首集講到，崔振赫客串飾演的現代男子「張奉煥」原是青瓦台主廚，但他在被追捕時掉進泳池，當他以為要死去時，水中一位身穿韓服的女人親吻了他。醒來之後，「張奉煥」發現自己附身在由申惠善飾演的朝鮮王妃「金素容」身上。他雖然苦惱要如何回到現代世界，但其實更擔心自己失去了男人重要的性器官。

故事的開端，由崔振赫和申惠善這一吻開始。（劇照）

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申惠善被附身後變得相當麻甩，語氣變得粗聲粗氣外，更不時出入妓院「攬女」。同一時間，申惠善與金正賢飾演的朝鮮國王「哲宗」有婚約在先，劇中二人更要洞房花燭。雖然一直嘗試拒絕逃避，但內在是個男人的申惠善最後一手被金正賢抱住，燭火再被吹熄，留下相當曖昧的名場面。《哲仁王后》暫時播出兩集已好評不斷，香港劇迷亦能在黃Viu煲劇平台上同步追看。

兩個男人的洞房花燭之夜，氣氛曖昧。（劇照）

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