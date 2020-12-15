執屋｜婚後父母同住四人共用一毛巾 　男嘉賓：帶埋外母上嚟執屋

Ray婚後與老婆及父母同住，他透露老婆試過帶埋外母上嚟執屋，大讚好整齊。好意思講出口？（影片截圖）

ViuTV新節目《執屋》搵嚟「雜物諮詢師」阿橙，連同兩位主持人，去到唔同嘅家庭幫大家斷捨離，第一集女嘉賓Jessie連梳化都要打直放置，震撼了不少觀眾。第二集男嘉賓Ray同埋老婆凱儀以及父母，一家四口同住。

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Ray 同老婆間房都算整齊，不過老婆原來有唔少嘢仲放置喺娘家。（影片截圖）

就節目所見，Ray嘅屋企有唔少櫃、層架，但都叫整齊，Ray就好老實咁話老婆試過帶埋外母一齊上嚟執屋。斷捨離前，屋物諮詢師通常都會巡一巡間屋，但今集最大問題係由於Ray父母都不在場，所以好多嘢都決定唔到係留定棄，就好似喺廚房搵出非常佔位置嘅大花樽時同已拆卸嘅浴室寶時，大家都猶豫不決，最後要打電話問Ray嘅媽媽，對方表示「其實無用，不過唔捨得丟」。

一家四口共用一條毛巾（紅圈），會唔會太唔衛生？（影片截圖）

之後一行人去到洗手間時，Ray提到最唔滿意嘅地方係一個成日會撞頭、踢腳嘅架，但既然全家都對呢個架咁不滿，點解至今依然存在呢？咪就係懶囉。之後雜物諮詢師問到點解整個浴室會只得一條毛巾，Ray就話:「其實老婆搬入嚟之後，我已經同佢哋講想一人一條毛巾，但而家其實係全家共用一條毛巾，濕晒先會換……」或者係無位掛毛巾，定呢家人關係親密到可以共用毛巾？Ray嘅解釋係父母唔喜歡在玻璃門上貼掛勾，又反對在牆身上鑽洞，所以才會全家共用一條毛巾！主持人隨即時拎出「不留痕掛勾」仲幫埋Ray貼上牆，再教埋佢點樣放置四條毛巾……

點擊下圖睇如何共用毛巾

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