收視滯後報告｜收視受外來影響下滑　《愛•回家》逆市彈起更顯眼

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月30日至12月6日。沒有太大驚喜的一周，上次報告分析過的《香港愛情故事》檔期收視仍未出爐，兩套台慶劇收視又沒有太大進展，不過《使徒行者3》終於創下開劇至今的最好收視，但依然不能令人滿意，反而《愛•回家之開心速遞》又再一次於低迷時期反彈而上。

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《使徒行者3》今次錄得25.3點，已經是該劇最高的一次，以劇集播到一半有多來說，相信最終收視會保持在24-25點之間，比起今年年初的劇集當然有一大段的距離，不過這個收視受到其他因素的影響，早已在早前的報告分析過，這裡也就不必多說。

《使徒行者3》創暫時最高，不過都未可以高興。（劇照）

《踩過界II》的22.3點也是本身的預期之內，也不期望它會大幅上升，但希望在劇終之時，收視不要跌入尾五的位置。

《愛•回家之開心速遞》今次錄得27.5點，即使兩套黃金時段劇集未如理想，但依然獨立向上，甚至連星期六、日也錄得24.8和24.7點，絕對有所交待。

《愛•回家之開心速遞》吳偉豪和楊玉梅互相色誘又摸大脾。（影片截圖）

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另外，被指要硬撼ViuTV，在晚上十點半播放的《鼎爺做節攻略》，依然只得17.6點，要挽救這個時段，相信才是無綫轉陣的原因。

詳情請看：收視滯後報告｜變陣為硬撼《全民造星III》？ 數字並唔係咁講

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均27.5點，最高收視周一(30日)晚28.5點。《使徒行者3》周一至五平均25.3點，最高收視周四(3日)晚26.3點。《踩過界II》周一至五平均22.3點，最高收視周三(2日)晚23.0點。《最美麗的第七天》周一至五平均5.2點，最高收視周二(1日)晚5.6點。

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