踩過界II｜趙碩之疑因性感曾被無綫棄用　如今撇甩 𡃁模做演技派

《踩過界II》最近兩集都是圍繞明星換心一案，姚敏（趙碩之飾）被指控獲安排優先接受換心手術。趙碩之這個名字相信大家已經聽過，2006年以模特兒身分出道，已經在娛樂圈打滾14年，今年是她事隔11年再重返TVB拍劇，並已經簽了邵氏兄弟成為旗下藝人。

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趙碩之年輕時因拍攝恒生銀行廣告而被人發掘，2006年正式出道，很快地，在2008年便被安排到TVB拍攝劇集，第一部是青春劇《盛裝舞步愛作戰》，已經是第二女主角。但這部劇播出時，因將自己和監製錢國偉的性感照放上網，疑因此被無綫封殺，因為太過性感，事後趙碩之表示電視台沒有指示她不准性感，並不知道因此被封殺。此事後趙碩之依然有拍攝《絕代商驕》，戲份不多，此後便再沒有幫TVB拍劇，直到今年。

真係爭啲認佢唔出。（螢幕截圖）

同樣是2008年，於書展推出《趙碩之—夏》的泳裝寫真集，據知有多間泳裝品牌想提出贊助，最終書還未賣，趙碩之已袋六位數字贊助費。最後寫真大賣，更得到老闆林建名為她開祝捷會。

佢以前真係賣性感。（視覺中國）

經過多年模特兒生涯，趙碩之的事業愈來愈下滑，2013年離開公司後，開始向電影界發展。第一部重新出發的電影是惠英紅主演的《冬戀望日》，這部戲聯合中港韓三地演員合作，被邀到康城電影節參展，更入圍美國拉斯維加斯電影節角逐「外國故事片」的獎項，算是一個好開始。

老闆林建名為她開祝捷會。（視覺中國）

除了大銀幕，趙碩之也向內地網絡大電影發展，其中一套《戰鬥天使》更是荷里活班底，該作品的幕後大都是美國人員，算是升LV的作品。在電影圈打滾了幾年，今年簽入邵氏兄弟，立即得到重返TVB的機會，在《愛·回家之開心速遞》客串過，又得到《踩過界II》單元主角的機會，看來星途不錯。

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