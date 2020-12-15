【王冠】戴安娜鋒芒過露令查理斯妒忌　疑成兩人婚姻決裂導火線？

Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季上架一個月，熱潮仍未減退，繼續穩佔不少地區的點播排行榜的頭10位。劇集除了講述英女王跟鐵娘子戴卓爾夫人鬧不合及英國的局勢，還揭露了戴安娜、查理斯和卡米拉的三角戀及秘聞！

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第9集提到查理斯（Josh O'Connor飾）為了慶祝37歲生日，跟戴安娜去到倫敦皇家歌劇院欣賞歌劇。去到中段，戴安娜（Emma Corrin飾）借補妝離座，並於歌劇尾聲上台隨Billy Joel的經典流行曲《Uptown Girl》起舞，為查理斯送上貼心驚喜。戴安娜穿上白色吊帶長裙獻舞，搏得全場站立鼓掌8分鐘，更上了英國報紙頭條。

點擊下圖看Emma Corrin神還原戴安娜獻舞：

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表演過後，查理斯在回家路上面有難色，並認為戴安娜的表演非常驚嚇和醜陋，更指責戴安娜為了搏出位和自戀，才做出這些丟人現眼的表演。當戴安娜解釋自己是為了給對方驚喜才秘密練舞安排這個表演，卻遭查理斯潑冷水，更大罵戴安娜這樣做，所有人只會記得她，報章頭條只會有戴安娜，而不是留意自己的生日。最後，查理斯並沒有回家，反而去了海格洛夫莊園跟卡米拉偷情，令戴安娜傷心欲絕。

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劇集以真實歷史改編，雖然有不少畫面是為了戲劇性而杜撰情節，不過戴安娜為慶祝查理斯生日獻舞確實是真有其事。這件事發生於1985年查理斯37歲生日的那天，根據《每日鏡報》報道，戴安娜自細開始學習芭蕾舞，嫁入王室後亦有繼續學跳舞。為了修補跟查理斯的關係，戴安娜決定請跳舞老師Wayne Sleep幫忙編舞。雖然當時沒有片段流出，但在現場的傳媒拍攝了不少珍貴相片，而翌日戴安娜獻舞確實是登上了報紙頭條。

另外，查理斯自1983年跟戴安娜一起到澳洲親善探訪後，察覺到戴安娜鋒芒畢露，加上她親民的魅力吸引了大批民眾追隨，連傳媒都只爭相採訪戴安娜，卻忽略了王儲查理斯的存在。有指查理斯很可能因而感到妒忌，更認為戴安娜的存在對自己來說是一個威脅，除了跟卡米拉藕斷絲連，這疑成兩人婚姻決裂的導火線......