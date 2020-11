【王冠】難忍查理斯送手鐲給卡米拉　戴妃婚前暴瘦腰圍銳減5.5吋

改編自英女王生平的Netflix王牌劇《王冠》(The Crown)第四季日前(15/11)上架後獲外媒盛讚,加上今季主要講述查理斯王子跟「人民王妃」戴安娜童話婚姻破滅的過程,劇情充滿娛樂性,更揭開戴安娜患上暴食症而暴瘦3個碼的因由。

【王冠】因查理斯卡米拉婚外情患暴食症 戴妃心痛感毫無存在價值

劇中大篇幅地刻劃了查理斯的成長史,當中提到就算跟戴安娜訂婚後,一直跟卡米拉藕斷絲連,兩人不只每日通電話,更不時相約偷情,完全不放戴安娜在眼內。在第三集《Fairytale》中,查理斯跟戴安娜訂婚後因要履行王室職務而到訪澳洲6星期,同時戴安娜為嫁入王室而進行有關禮儀及規矩的嚴格特訓,令她承受無比壓力及感到萬分孤獨。

【王冠】戴安娜生前積極參與慈善活動 兩度訪港落區了解基層生活

最誇張的是,查理斯臨行前竟安排卡米拉協助戴安娜融入王室,更發現查理斯特別訂造刻上自己和卡米拉名字的手鐲,令戴安娜情緒跌落谷底。由於接受不了查理斯和卡米拉的婚外情,加上嫁入王室的壓力,令戴安娜患上暴食症,唯一做的就是瘋狂吃東西,有時候吃得太飽就會扣喉嘔吐。

而現實中戴妃曾在訪問中公開承認患上暴食症多年,其後在Andrew Morton所撰的《Diana: Her True Story – in Her Own Words》中,坦言在1981年7月29日大婚前曾多次為婚紗度身,但去到大婚當日,腰圍由29吋減至23吋半,在5個月內銳減5.5吋,足足瘦了3個碼。

據《每日快報》報道,婚紗設計師David & Elizabeth Emanuel透露在15次的度身,戴安娜一次比一次瘦。另外,凱特王妃和梅根大婚時的腰圍分別為,26吋及27吋,而身高有1米78的戴安娜卻因患上暴食症而只有23吋腰。

