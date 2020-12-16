48歲前亞視小生甄志強近況曝光　兩度戀上富婆被嘲食軟飯最轟動

現年48歲的前亞視小生甄志強當年因外型健碩、能文能武、亦正亦邪和演技精堪，深得不少觀眾讚賞及認同。他在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，當時形象正氣威武，溫潤如玉，堪稱完美，一點也不輸何家勁版！可惜，他自從在2000年轉投無綫電視後淪落為三線小配角。久未露面的他，。最近他亦加入抖音戰團，大方跟粉絲分享自己的近況。

大家對甄志強有冇印象？（微博照片/@甄志強）

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在事業不順期間，甄志強因被爆出戀上大自己23年的女富豪趙金卿（Kathy）而轟動一時，由於雙方背景地位懸殊，令甄志強一度被嘲吃軟飯，最後敵不過流言蜚語，二人的戀情僅持續兩年就分手收場。之後，甄志強再被指搭上另一圈外富家女Carmen，有傳二人拍拖三個月，甄志強已獲共二十多萬禮物及現金，直到Carmen難忍甄志強要求她買價值3500萬的樓而分手。近年已成為佛教徒的他重提與富婆趙金卿一段情時，承認當年時還年輕容易被外界影響，成了戀情無疾而終的主因。

二人戀情轟動一時！（VCG）

趙金卿（左一）（Facebook/@Sasa Hong Kong 莎莎香港）

當年「展昭」風靡萬千少女！（微博照片/@甄志強）

甄志強在2009年淡出幕前，轉展商界，在深圳和上海搞餐飲業。在2016年結束上海的生意，回港參與慈善及公益活動。甄志強於2018年創立「香港藝苗會」，以培訓各類演藝文化藝術及體育運動的年青人。久沒在螢幕上露面的甄志強身材明顯比年輕時胖了不少，頭髮依然濃霧，但臉上更滿是油光「佬味十足」，但不少網民依然認出他就是「最帥展昭」。

甄志強近年曾演網劇《PTU機動部隊》。（劇照）

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