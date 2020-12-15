香港愛情故事│龔慈恩白彪令全城眼濕濕　網民讚：令人從心底動容

由羅天宇、龔嘉欣、王敏奕、龔慈恩和白彪主演的熱播劇集《香港愛情故事》自播出以來，由貼地的劇集到演員表現，網上評價有讚冇彈，昨晚（15日）一集講到龔慈恩和白彪當年結婚的畫面，完美道出「相愛容易相守難」，感動一幕幾乎令全城爆喊！

夫妻二人緬懷從前！（劇照）

點撃回顧二人年輕甜蜜時 !

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劇集講到羅天宇與龔嘉欣終於修成正果，龔慈恩和白彪見到兒子成家立室，不禁緬懷從前，當初明明深愛對方，即使當年要在大排檔辦婚宴，受盡賓客們冷言冷語，但依然甜密，何以今天竟變陌路人……不少網民都大讚劇情穿梭後生情景，好感人，紛紛留言：「白彪嗰對做得最好，好細緻，好現實……」、「我唔知點解，睇到兩行眼淚」、「我諗真係好多結咗婚嘅（人）感同身受」、「個拍攝手法好唔tvb，好有新意」、「時間耐咗忘記了當年的承諾」和「吸引，感人，又令人反思」等。他們更認為《香港愛情故事》有別一般TVB的劇集，更大讚一套好劇是會令人從心底動容，反省。

羅天宇與龔嘉欣終於修成正果！（劇照）

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