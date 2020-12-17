Rain金泰希住宅被七旬夫婦強闖追債　打爆大門只罰五千蚊

今年2月，Rain和金泰希住宅遭一對70多歲的老夫妻硬闖，老翁聲稱要追回20多年前，Rain父親借下的債款。當時老夫妻甚至把Rain和金泰希大屋大門打爆，直至近日判決出爐，最終老夫妻只被罰70萬韓元（約5千港元）罰金，緩刑一年執行。

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今年2月3日早上，老夫妻用暴力打開Rain和金泰希位於首爾龍山區的住宅大門後強行入屋，並向Rain追討其父親，20多年前經營年糕店時賒下2,500萬韓元（約17.7萬港元）大米錢。其後Rain報警處理事件，老夫妻因涉嫌損壞財物及入侵他人住宅等被起訴，最終早前宣判二人需罰款70萬韓元，緩刑一年執行。有指Rain表示考慮到被告人年事已高，不希望二人受罰，法官才從輕法落。

七旬夫妻今年2月強闖Rain與金泰希的大宅，聲稱要追債。（網上圖片）

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根據韓國傳媒報道，在Rain母親去世20年間，已遇過不少人在沒有證據下，上門追債的情況，此後相關事件已交由律師處理。而這對老夫妻不但以前已曾向Rain提出民事訴訟，要求賠償5千萬韓元（約35.5萬港元），最終敗訴外，更於2019年12月至2020年1月間，多次到Rain家進行惡性騷擾，驚動警方出動近10次處理。

Rain公司講到其母親去年的20年間，不時遇到上門追債的人。（IG/@rain_oppa）