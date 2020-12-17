網友曝光《還珠格格》歷屆女星青澀相　趙薇驚艷秦嵐竟大變樣？

由趙麗穎、王一博主演的古裝劇《有翡》於昨日（16日）首播，作為前者產後的首套作品，一時間在網絡話題不斷，引起大眾討論。然而，就現在的走向來看，雖然點擊率揮低一眾網劇，但卻口碑平平，有關演員顏值、配音、特效、造型等都遭到一班網友詬病，似乎有些出師不利。

趙麗穎一直是古裝劇的保障，想不到產後首套作品就被質疑。（微博@電視劇有翡）

趙麗穎2011年通過出演劇集《新還珠格格》中的晴兒一角開始獲得關注，其後藉《陸貞傳奇》人氣急升，《花千骨》、《楚喬傳》也備受好評，可謂是古裝劇的收視保障。但有觀眾指在新劇中，趙麗穎不如以前靈動，也沒有什麼少女感，似乎有些失望。

眾所周知，古偶劇始祖《還珠格格》系列捧紅了不少女星，包括趙薇、林心如、范冰冰、王艷、馬伊琍、劉濤、秦嵐等，無論演技同樣貌都大獲讚賞。因此，有網友找出一班曾經出演該劇的女星早期出道相對比，當中趙薇、王艷、蔣勤勤等可謂驚艷眾人，而最令大家驚訝的，想不到竟是秦嵐。

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