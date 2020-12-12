李若彤長文回應「不結婚」問題　大談婚姻觀：幸福不是由結婚定義

54歲李若彤憑藉95年《神雕俠侶》「小龍女」一角成為不少觀眾心目中的女神，即使現在年過半百仍保養得宜，更不時在社交平台分享健康心得，深受網友喜愛。然而，至今單身的她總是經常被問「結婚」相關問題，因此她昨日（11日）在微博發長文，大談婚姻觀。

李若彤直言在社交媒體上，經常會有人問她這樣的問題：為什麼你到現在都還不結婚？一個人過日子肯定很辛苦，不見得幸福吧？令她覺得非常可笑。（微博@李若彤）

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李若彤在文中講道，之所以不結婚，或者是因為沒有在對的時間遇上對的人，但總比找錯了強，而幸福是在於自己如何定義，並非一定要步入婚姻。她坦言以前自己認定婚姻是愛情的終極目標，但隨著閱歷的增長，她發現幸福感其實是一個比較虛無縹緲的東西：「它看不見、摸不著，只有當事人才最清楚自己內心的需求，也只有他們，才能定義自己想要的幸福究竟是什麼樣的。」

文末，李若彤表示，人與人之間的追求不同，有人覺得擁有物質是幸福，有人覺得只要有知心伴侶就已足夠，所以，「這世上有多少人，就有多少種關於幸福的定義。」

李若彤全文。（微博截圖）

對於李若彤的觀念，網友們紛紛給予支持，大讚她活得通透：「你長得漂亮，有演技，身材好又健康。這還不能算幸福，一定要結婚才可以定義成幸福麼」、「姑姑說得對，做自己最精彩活自己最可愛」、「人生兩大事，生和死，其他都是閒事」等。

而在近日的訪問中，李若彤直認自己曾經是戀愛腦，「一戀愛我就勇往直前，把我的事業都擱掉了。」但現在她發現事業與愛情可以並存，只是現在的自己，絕不會為愛情放棄事業，如果當初有人勸她不要一味戀愛腦，那麼一切就會不同，不過李若彤從不後悔，因為這一切，也成就了今日的自己。