時尚先生盛典| 官方合照惠英紅穩坐中心位　譚詠麟地位不及陳坤？

來到年尾，內地各大時尚雜誌活動不斷，邀請圈中一班名人紅星齊齊出席，除了紅地氈上的一番視覺盛宴，最受網友關注的，要數後續的大合照。

11月舉辦的ELLE風尚大典大合照。（網絡圖片）

近年來，不止影視作品的番位經常引起各家粉絲爭論，眾星合照的「站位」次序似乎也越來越被粉絲們重視，與藝人們的成績、人氣等息息相關，同時也被視作地位的象徴。日前，雜誌《Esquire》中國版發布前不久舉辦的「MAHB時尚先生盛典」大合照，男星女星各一張，即刻引起網友熱議。

參與拍攝的女星中，位置較為中間的萬茜、寧靜、張雨綺通過綜藝節目《乘風破浪的姐姐》人氣急升，話題不斷，緊靠她們旁邊的分別是容祖兒與胡杏兒，前者參加不少歌唱類節目，實力備受好評；後者則剛剛在《演員請就位2》中奪冠，演技受到各大導演以及觀眾認可，在內地市場都佔有一席之地。而影后惠英紅則穩坐中心位，連長期位於流量頂端的楊冪都只能做「陪襯」。不過，今年大熱劇集《三十而已》以及《以家人之名》的兩位女主角童瑤、譚鬆韻卻站在了比較靠邊的位置，還是令網友有些意外同疑惑。

憑藉《延禧攻略》彈起的譚卓也在比較中間的位置。（微博@時尚先生Esquire）

在男星的群像中，「中心位」就圍繞校長譚詠麟同陳坤展開。有人認為，無論資歷、成就抑或站位，校長絕對是屬於中心位；而陳坤演技、作品俱佳，也一直熱心公益項目「行走的力量」，9年來在社會上引起廣泛影響，口碑同人氣都不錯，甚至有網友表示由左右兩邊數數，陳坤是差距最小的，因此認為他是中心位。而兩人旁邊同前面的藝人包括秦昊、蔡徐坤、王景春、羅晉、黃覺以及鄧倫，可謂實力演員與流量明星並存。

秦昊通過劇集《隱秘的角落》資源飛升。（微博@時尚先生Esquire）

點擊下圖睇部分紅地氈靚相：

+ 6 + 6 + 6

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！