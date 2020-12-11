Pantone發表2021年「代表色」　極致灰與亮麗黃旨帶來韌性同希望

國際權威色彩機構Pantone每到12月都會公布下一年的流行色。日前，2021年度代表色正式出爐，極致灰（PANTONE 17-5104 Ultimate Gray）與亮麗黃（PANTONE 13-0647 Illuminating）。

Pantone行政總監Leatrice Eiseman這樣描述：「持久耐看的極致灰與生動活潑的靚麗黃聯手表達出堅韌的正向態度。這個色彩組合實用又穩固，同時也是溫暖又樂觀，為我們帶來韌性與希望。我們需要感受到鼓舞與振奮，這是人類心靈的基本要素。」這也是繼2016年的石英粉和靜謐藍之後，第二次出現雙色組合。

灰色一直是經久不衰的經典色，而亮黃色看似有些難駕馭，但其實這兩者的搭配與大家的日常生活息息相關，甚至每日都可以見到：

每日出街、過馬路都可以見到這兩者之間的配搭。（Instagram@dmscreative）

極致灰與亮麗黃，一冷一暖，兩者相得益彰。灰色抑制了高飽和黃色的「張揚」，令其艷而不俗，黃色則「鼓舞」了沉穩的灰色，高貴又富有激情。

室內設計

極致灰與亮麗黃非常適用於室內裝潢與家居搭配，冷色與暖色中和，低調內斂，又不失溫暖活潑，充滿生機。

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服飾

極簡的極致灰在時尚圈中比較常見，是彰顯氣質與氣場的利器，也是百搭色彩之一，因此每一季的秀場不多不少都會有灰色的出現。

對於較為鮮艷的亮麗黃，似乎容易令大家感到卻步。但它早已出現在嗅覺敏銳的時尚圈中，表現得最多的，應該要數FENDI，由室內裝飾到服裝，再到配飾，可謂將這抹黃用到了極致。

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如何搭配？

擔心駕馭不好亮麗黃的網友，可以選擇在個別單品上運用該顏色，譬如鞋履、包袋、頸巾等，增添一些活力。

如有信心可以駕馭大面積黃色的，則可選擇外套、大衣、褲裝等。