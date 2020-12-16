何超蓮親手整蛋糕賀竇驍32歲生日　大爆賭王對男友印象：沒有我帥

賭王三房千金何超蓮與男友竇驍自公開戀情以來一直愛得甜蜜，兩人更頻頻高調曬恩愛，羡煞旁人！12月15日是竇驍32歲生日，超蓮連日來為男友安排了一連串慶生活動，除了一起去滑雪之外，更親手整了多個蛋糕送給男友。今日（16日）竇驍在微博上載了一系列照片，並寫道：「圖中所有的蛋糕是她自己做的！！今年生日吃了8個蛋糕，外加一個特別的壽司蛋糕哈哈哈。謝謝來自大家的祝福！和朋友們安排的特別驚喜還有暖暖的大鵝～～小豆子過了個很特別的32生日。」

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相中所見竇驍攬實女友，更摸摸超蓮個頭，眼神充滿愛意，甜蜜滿瀉！其實超蓮同竇驍拍拖以來一直好Sweet，不少網友都留言送上祝福，更紛紛留言催婚，希望他們快點拉埋天窗！早前超蓮接受雜誌訪問時就自爆首次帶男友竇驍見爸爸的情況，她笑言賭王當時不斷偷望竇驍，當超蓮問到竇驍靚不靚仔時，賭王答：「還可以」，但下一句是「沒有我帥，我比較帥」。而談及擇偶條件，超蓮坦言以「豆豆」（即竇驍）做準則：「三觀要合，要孝順，要有禮貌，要高，要手指好看。」今年7月賭王出殯時，竇驍一連三日陪同女友出席喪禮，更入住三房大宅，看來全家都已經視他為何家準女婿。