56歲劉美君更年期飽受健康困擾　「努力克服惡夢般的日子」

圈中有名的「凍齡嫲嫲」劉美君目前身處美國，56歲的她一向熱愛瑜伽和健身，不時在社交平台分享健身成果，大騷馬甲線，皮皮膚緊緻光滑，比不少後生女更加fit！雖然如此，她亦曾飽受更年期的困擾，日前在網上撰長文，分享當中的心路歷程和身體變化。

她以英文撰文，表示女性在停經前會有一段過渡期，稱為更年期前期（Perimenopause）這段時間女性的身體開始出現變化，有些人40歲多開始，有些則早於30歲多歲便開始。而她自己的則在40歲後期身體有變化，經歷了一段很長的更年期前期，最差的時期是2016與2017年間，「不僅出現乾眼症、頭皮痕，甚至有抑鬱症狀。眼睛非常乾涸，長期有血絲，簡直想將自己眼球拿出來浸在水中，連眨眼都覺得好困難，還記得當時參與《全民造星》做導師，我經常要滴眼藥水舒緩，有趣的是當時觀眾以為我太感性流淚。」

劉美君為《全民造星II》任導師期間，飽受更年期前期（Perimenopause）的困擾。（資料圖片）

就連女友人都取笑她看起來很殘，不過她不是自言不是一個輕易放棄的人，她說：「每個人都會經歷像地獄谷底，但看看我！」她以身作則，努力去克服這些像惡夢般的日子，56之齡做出高難度瑜伽動作，實在令人佩服。網民大讚她的分享有啟發性，要向她學習，亦不少人更大讚她保養得宜，連頸紋都沒有！

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