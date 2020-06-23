台灣女星賈靜雯與男星修杰楷在2015年結婚，先後誕下2位女兒「咘咘」、「Bo妞」，組織幸福家庭，惹人羨慕，但眾所周知，賈靜雯的幸福得來不易，她曾與孫志浩結婚，育有一大女「梧桐妹」，為了爭奪女兒的撫養權，她放棄了財產，更在一場「撕破臉」的離婚案中，答應兩大條件......

賈靜雯在女兒「梧桐妹」15歲生日當天，正式分享二人合照。（alyssachia@instagram）

在梧桐妹15歲生日當天，賈靜雯竟然不再用貼圖、馬賽克擋着梧桐妹的臉，而是大方分享與她的合照，更寫下：「媽媽是何等幸運，可以陪伴著妳一路的變化與成長…雖然中間有許多磨難，但，這就是我們生命最甜美累積的果實！」網民也替賈靜雯高興，也估計賈靜雯與前夫孫志浩已和解。

我媽媽是我這輩子最愛的，你們無權去批評。 梧桐妹

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在梧桐妹畢業當天，賈靜雯與孫志浩放下往事，一同為女兒出席典禮，並拍照。（alyssachia@instagram）

賈靜雯孫志浩離婚爭撫養權 放棄財產、事業、「女兒的樣子」

45歲的賈靜雯曾在2005年下嫁給美藉華人富商孫志浩，雖然是未婚產子，但當時她嫁得風光，大家都以為她可以當一個幸福豪門少奶奶，後來先爆出孫志浩是「偽豪門」一事，身價根本不是富豪，賈靜雯多年後也提到這對她造成傷害很大，她不認為女明星就是要同豪門劃等號，而且當初選擇在一起是因為相愛。

可惜賈靜雯與孫志浩也不能走到永遠，因為性格不合決定離婚，她為了爭取「梧桐妹」的撫養權，當時弄得滿城風雨，報章都是圍繞這官司，賈靜雯形容當時「無所不用其極爭取到，我不在乎」、「為了自我感受，而去爭取的一個狀態」，撫養權官司糾纏歷時15個月，由台灣打到美國，再從美國打回台灣，是一場「撕破臉」的離婚案，最後，在遵守2大條件下賈靜雯可得到其撫養權，一，不讓女兒樣子在媒體曝光，二，赴海外拍戲不可超過5天。這解釋了為何賈靜雯一直沒有分享大女兒正面照，不是只愛小女兒，而是為了保護大女兒能一直留在身邊，這份母愛感動眾人。

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