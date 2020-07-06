賈靜雯演《我們與惡的距離》第二季？　修杰楷周末湊女玩轉遊樂場

修杰楷周末PO文透露自己「一打二」帶小孩，曬出兩個女兒咘咘、波妞高長腿照，帶她們到公園「開車」、騎滑板車「放電」，睡倒在汽車後座；而老婆賈靜雯則與《我們與惡的距離》演員溫昇豪、林予晞等人齊聚，網友直敲碗開拍第二季。

修杰楷文中表示：「週末帶妞郎，現在才上半場而已，一天還很長的，下一個再去哪兒玩。媽媽在忙的時候，就是帶小孩一直玩一直睡再一直玩一直睡⋯」還直呼：「很想讓他們一直在車上睡。」

修杰楷周末自己「一打二」帶兩個女兒咘咘、波妞（點圖放大▼▼▼）

而賈靜雯「另一個老公」溫昇豪則在臉書曝光《我們與惡的距離》劇集眾演員齊聚照，除了溫昇豪、賈靜雯劇中夫妻檔，還有劇中另兩對夫妻林予晞、施名帥及吳慷仁、周采詩，陳妤、曾沛慈、林哲熹也都現身一起合照，主要演員全到齊，還比出「2」的手勢，溫昇豪更賣關子：「我們與2的距離。」因此網友興奮推測是要開拍第二季。

林予晞也PO出與賈靜雯「姊妹」合照，並透露：「托蒔媛大神（編劇呂蒔媛）的福，讓大家有得相聚，但我想今晚不要貪心，我先曬姊姊就好。」還開玩笑稱其中一張照片是「示範如何把兩位老公（溫昇豪、施名帥）丟在後面的合照」。

按圖看更多賈靜雯的美照：

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

遭珉娥爆料帶男過夜 智珉退團中斷演藝活動

捧紅李厚豪導演楊冠玉驟逝 李慟：她是最溫暖的人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】