使徒行者3｜「正梅」黃翠如比上一輯更正　回顧17年外貌進化史

由林峯、苗僑偉、馬國明、黃翠如、袁偉豪（Ben）、黃智雯等主演的TVB台慶劇《使徒行者3》正在熱播，在劇中飾演梅姐的翠如於《使徒行者2》中是臥底的身份，但在新一輯中梅姐已經不再是當年那個「傻更更」的𡃁妹，而是成熟了不少，無論是外形還是心理上都有很大變化，劇中以長捲髮示人的翠如女人味十足，不少網民都大讚「正梅」相比起上一輯更正！

黃翠如在《使徒行者3》中以長捲髮示人，女人味十足。（劇照）

翠如在《使徒行者2》中飾演臥底，造型比較「𡃁妹」。（電視截圖）

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娛樂主播出身的翠如初出道時有少少Baby Fat，包包面顯得可愛又清純，加上性格自然率真，大受歡迎。不過近年翠如的樣貌成為外界討論的話題，有網民將她早期的照片與現時做對比，認為她現時面部輪廓分明，五官愈來愈立體，昔日的包包面變成瓜子面，尤其是鼻樑變高，因而質疑她整容。

娛樂主播出身的翠如初出道時有少少Baby Fat。（影片截圖）

近年愈來愈靚的翠如被質疑整容。（IG@wongtsuiyu）

雖然翠如被指獲高人教路整容，將鼻托高改運，更驚變「木偶鼻」，不過她曾在接受《香港01》訪問時否認：「其實我成個人最自滿就係我個鼻，由細到大媽咪話我呢個鼻，叫做『虎鼻』係有福嘅，我可以一百個肯定，唔心虛唔尷尬咁話畀你聽，我係唔會去整我個鼻嘅。」翠如更坦言面對種種負評：「我係喺一個負面新聞下成長，對於我嚟講只係一個新聞，如果大家睇嘅時候有啲娛樂嘅話，我都覺唔係一件壞事。」態度大方！

回顧進化史：